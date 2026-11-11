Sang Campuchia làm việc cho nhóm lừa đảo gái gọi trên Telegram

Ngày 11/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 - BLHS. Được biết, Phúc là một đối tượng từng có 5 tiền án, tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép ma túy, trộm cắp và cướp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Minh Phúc là đối tượng có nhiều tiền án, bản thân không có việc làm. Phúc sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản “Hyhy” trên mạng xã hội Telegram và tham gia vào nhiều hội nhóm.

Bị cáo Lê Minh Phúc.

Đến tháng 7/2025, Phúc được một đối tượng (hiện chưa xác định được) sử dụng tài khoản Telegram sử dụng tài khoản tên “Lucky” đưa vào nhóm Telegram “tuyển nhân sự” do “Lucky” làm trưởng nhóm.

Sau đó, “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 - 1.500 USD/tháng. Công việc chính của bị cáo là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản từ các bị hại rồi thực hiện quét sinh trắc học để chuyển đi các tài khoản khác.

Sau khi nhận lời, tháng 8/2025, Phúc mở tài khoản ngân hàng Techcombank rồi sang khu Kim Sa (Campuchia) làm việc theo yêu cầu của “Lucky” và một đối tượng tên “Tiểu Bối”. Các đối tượng trong đường dây này lừa đảo bằng cách dụ dỗ bị hại nạp tiền, đăng ký thành viên, nạp gói VIP của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi trên Telegram, có tên nhóm “Phượng Hoàng Cát”.

Khi bị hại nạp tiền, kẻ lừa đảo thông báo họ nhập sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc chặn số nếu không chuyển.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 9 - 10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo của 6 bị hại với tổng số tiến hơn 633 triệu đồng.

Các bị hại trong vụ án đều là nam giới, người trẻ nhất sinh năm 2004 và lớn tuổi nhất sinh năm 1987. Người thiệt hại ít nhất trong vụ đã chuyển cho những kẻ lừa đảo hơn 5 triệu đồng.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định, bị hại bị lừa nhiều nhất trong vụ án là anh Hải (SN 1998, ở Ninh Bình). Điều tra xác định tháng 9/2025, anh này tham gia vào một nhóm dịch vụ chuyên cung cấp gái gọi trên Telegram.

Ban đầu, anh Hải nạp 128.000 đồng vào tài khoản của bị cáo Lê Minh Phúc để được là thành viên. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn anh nạp thêm tiền để được nâng cấp thẻ VIP, nâng cấp thành viên rồi nhận lại số tiền đã chuyển trước đó.

Tin tưởng, anh Hải chuyển 7 lần, tổng số hơn 337 triệu đồng vào tài khoản của Phúc. Các đối tượng sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Tên bị hại đã được thay đổi).