Sáng 9/11: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

USD giao dịch gần mức cao nhất trong một năm rưỡi so với euro và mức cao nhất trong bảy tháng so với đô la Australia vào sáng thứ Hai (9/11), sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần sáu tháng ở phiên thứ Sáu (6/11). Nguyên nhân là số liệu việc làm Mỹ tích cực đã làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Trong khi đó, đô la New Zealand phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng sau cuộc bầu cử cuối tuần có kết quả sít sao, khiến vị thế của chính phủ suy yếu. Tuy nhiên, nước này phải chờ đến cuối tháng 11 để xác định chính phủ tiếp theo, do quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, bao gồm euro, ổn định ở mức 102,20 điểm vào đầu phiên thứ Hai, sau khi tăng khoảng 0,7% trong phiên thứ Sáu. Trước đó, dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng tốc trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Euro tăng nhẹ 0,1% lên 1,11485 USD/EUR, sau khi giảm 0,7% trong phiên thứ Sáu và có thời điểm xuống 1,1132 USD/EUR. Mức này không xa đáy 1,1105 USD/EUR ghi nhận một tuần trước đó, thấp nhất kể từ tháng 5/2025.

Đô la Australia tăng 0,3% lên 0,6875 USD/AUD, sau khi giảm hơn 1% trong phiên thứ Sáu, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/3 là 0,6855 USD/AUD.

Trong khi đó, yên Nhật tăng giá so với USD, với tỷ giá giảm 0,2% xuống 158,185 JPY/USD, sau khi USD tăng 0,6% so với yên trong phiên thứ Sáu.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda phát biểu hôm thứ Sáu rằng ngân hàng này dự báo lạm phát cơ bản sẽ duy trì quanh mục tiêu 2%, nhưng thừa nhận vẫn tồn tại một số rủi ro khiến lạm phát tăng cao hơn dự kiến.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai đang phản ánh xác suất khoảng 79% Fed sẽ nâng lãi suất vào ngày 9/12, tăng so với mức 71% của một tuần trước.

Trước đó, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng tới đã suy giảm khi cổ phiếu công nghệ toàn cầu bị bán tháo mạnh. Nhà đầu tư lo ngại về triển vọng đầu tư, khả năng sinh lời và các quy định quản lý đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra đầu tháng này.

Các chiến lược gia tại Barclays nhận định trong một báo cáo: “Chiến thắng của đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội đã đặt làn sóng đầu tư vào AI trước phép thử, do nguy cơ các quy định quản lý lĩnh vực này trở nên chặt chẽ hơn và chu kỳ chi tiêu vốn có thể chậm lại. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế thực tế vẫn tiếp tục vượt kỳ vọng, với động lực tăng trưởng thể hiện rất mạnh trên nhiều lĩnh vực”.

Theo Barclays, sự kết hợp giữa hai yếu tố này đến nay vẫn chưa làm suy giảm sức hấp dẫn của USD.

Các phát biểu của quan chức Fed hôm thứ Sáu cũng củng cố kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu đáng kể trước hàng loạt cú sốc. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức quá cao và việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là yêu cầu cần thiết.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết lạm phát tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc trao đổi của ông với doanh nghiệp tại khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly nhận định Fed có thể vẫn cần tiếp tục nâng lãi suất, bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư.

Trên thị trường ngoại hối, bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3360 USD/GBP, trong khi USD giảm 0,1% xuống 1,4119 CAD/USD. Trước đó, USD đã tăng 1,1% so với đô la Canada trong phiên thứ Sáu, sau khi số liệu việc làm tại nước này bất ngờ ghi nhận sự sụt giảm.

Đô la New Zealand tăng 0,4% lên 0,5557 USD/NZD trong phiên thứ Hai, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 0,5529 USD/NZD vào cuối tuần trước.