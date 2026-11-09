Sáng 9/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

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Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ, tính theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 51 phút ngày 9/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.677.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.679.000 đồng/lượng (bán ra).

Số liệu cập nhật sáng 9/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.593.000 đồng/lượng và 1.642.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 42.479.894 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.786.557 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.602.000-1.652.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.720.000 đồng/kg (mua vào)-44.053.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 52 phút ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới tăng nhẹ so chốt phiên cuối tuần trước, giao dịch ở ngưỡng 52,9 USD/ounce; biên độ dao động từ 51,28-53,58 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, giá bạc tăng bất chấp đồng USD mạnh lên sau khi số liệu việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng. Báo cáo này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 12, đẩy chỉ số USD lên gần mốc 102,3 điểm. Hiện thị trường đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và xác định hướng đi tiếp theo của giá bạc.

"Tuy nhiên, dữ liệu việc làm cũng cho thấy tín hiệu tích cực từ một số ngành sản xuất. Số lao động trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải và kho bãi tăng lên 27,68 triệu người trong tháng 10. Riêng ngành sản xuất tạo thêm 19.000 việc làm, trong đó lĩnh vực sản phẩm máy tính và điện tử đóng góp 7.000 việc làm. Diễn biến này cho thấy hoạt động sản xuất vẫn duy trì tích cực, qua đó có thể hỗ trợ nhu cầu bạc phục vụ công nghiệp", chuyên gia James Hyerczyk nhận định.

Về phần mình, chuyên gia Muhammad Umair cho rằng, thị trường hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu CPI của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Ba. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó hạn chế đà phục hồi của giá bạc. Ngược lại, số liệu thấp hơn kỳ vọng có thể làm suy giảm khả năng FED tăng lãi suất, tạo điều kiện để giá bạc nối dài đà tăng.

Về phân tích kỹ thuật, xu hướng chính của giá bạc trên biểu đồ ngày vẫn nghiêng về giảm. Ngưỡng 54,63 USD/ounce là mốc cần vượt qua để xác nhận xu hướng chính chuyển sang tăng. Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đáy dao động 48,62 USD/ounce, xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Trong ngắn hạn, xu hướng phụ cũng đang giảm. Giá cần vượt đỉnh dao động 53,48 USD/ounce để chuyển xu hướng phụ sang tăng.

Chuyên gia Muhammad Umair nói thêm về các đường trung bình động, đường trung bình 50 ngày hiện nằm tại 60,02 USD/ounce, trong khi đường trung bình 200 ngày ở mức 68,89 USD/ounce. Đây là những ngưỡng kháng cự dài hạn cần theo dõi nếu giá bạc phục hồi mạnh.

Theo phân tích kỹ thuật, giá bạc đã bật tăng từ vùng hỗ trợ ngắn hạn trong phiên thứ Tư, nhưng đà phục hồi suy yếu và dừng lại tại 53,48 USD/ounce trong phiên kế tiếp. Nhịp tăng từ 48,62 USD/ounce lên 53,48 USD/ounce được đánh giá chủ yếu đến từ hoạt động mua bù các vị thế bán khống, sau giai đoạn giá giảm kéo dài.

Diễn biến điều chỉnh tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Trong đó, mốc 51,05 USD/ounce là vùng giá cần theo dõi. Nếu lực mua xuất hiện tại đây, giá bạc có thể hình thành đáy sau cao hơn đáy trước, tạo cơ sở cho một nhịp phục hồi mới.

Nhìn chung, hai chuyên gia đều đưa ra nhận định, trong kịch bản tích cực, việc giá bạc vượt ngưỡng 53,48 USD/ounce có thể giúp xu hướng phụ chuyển sang tăng, mở đường tiến tới các mốc 54,63 USD/ounce và 55,35 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng kháng cự này, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới đường trung bình động 50 ngày, hiện ở mức 60,02 USD/ounce.