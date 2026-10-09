Sáng 9/10: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Đồng USD tiếp tục giao dịch ở mức cao so với những tháng gần đây, với DXY tăng khoảng 0,1% lên 102,32 điểm. Euro giao dịch quanh 1,1214 USD/EUR, bảng Anh ở 1,3230 USD/GBP, còn đồng yên quanh 157,87 JPY/USD. Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed chưa kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, dù khả năng tăng ngay trong tháng 10 đã giảm đáng kể so với trước.

Ông Chris Turner, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại ING, cho rằng chênh lệch lãi suất vẫn đang có lợi cho USD, nhưng thị trường có thể đã phản ánh khá nhiều khả năng Fed tiếp tục thắt chặt trong năm tới. Vì vậy, các số liệu lạm phát, việc làm và phát biểu của quan chức Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố chính chi phối diễn biến của đồng bạc xanh trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá dầu giảm nhẹ trong đầu phiên châu Á sau khi tăng mạnh ở phiên trước. WTI giảm 0,5% xuống 91,06 USD/thùng, còn Brent giảm 0,5% xuống 103,78 USD/thùng. Áp lực chốt lời xuất hiện sau nhịp tăng mạnh, nhưng giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và thời tiết xấu ở Vịnh Mexico. Khoảng 25% sản lượng dầu tại Vịnh Mexico phải tạm ngừng do ảnh hưởng của bão, trong khi thị trường vẫn theo dõi sát an ninh trên các tuyến vận chuyển dầu quan trọng tại Trung Đông.

Ông Hani Abuagla, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XTB MENA, nhận định những rủi ro này có thể tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn có thể biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị và tiến độ khôi phục sản xuất tại Mỹ.