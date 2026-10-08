Sáng 8/10: Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong một năm rưỡi trong phiên giao dịch trầm lắng đầu ngày thứ Năm tại châu Á, sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy quan điểm cứng rắn, với các nhà hoạch định chính sách của Fed coi lạm phát là rủi ro lớn nhất đối với triển vọng kinh tế.

Chỉ số DXY, đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định ở 102,23 điểm sau khi tăng 0,3% trong phiên thứ Tư. Đồng bạc xanh hiện chỉ cách mức cao nhất kể từ ngày 9/4/2025 vài điểm, thời điểm thị trường biến động mạnh sau thông báo thuế quan được gọi là “Ngày Giải phóng” một tuần trước đó.

Các nhà hoạch định chính sách Fed đã nhất trí nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 15-16/9, song biên bản công bố hôm thứ Tư cho thấy vẫn có những khác biệt về lý do cho quyết định này.

Các nhà phân tích của Westpac nhận định: “Biên bản FOMC củng cố lập trường cứng rắn đi kèm với đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed, khi phần lớn thành viên vẫn cho rằng việc tiếp tục thắt chặt là phù hợp và gần như tất cả đều đánh giá rủi ro lạm phát nghiêng về phía tăng tại thời điểm cuộc họp.”

Biên bản không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng rằng Fed sẽ chưa tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện phản ánh xác suất khoảng 19% Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp kéo dài hai ngày và kết thúc vào ngày 28/10, không thay đổi so với một ngày trước đó.

So với đồng yên, USD giảm 0,2% xuống 157,815 JPY/USD sau khi số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt 4.062 tỷ yên, tương đương 25,7 tỷ USD, trong tháng 8, cao hơn mức dự báo trung vị 3.190 tỷ yên của các nhà kinh tế.

Đô la Australia và đô la New Zealand gần như đi ngang, lần lượt ở 0,6960 USD/AUD và 0,5600 USD/NZD.

So với nhân dân tệ Trung Quốc trên thị trường nước ngoài, USD gần như không đổi ở 6,7015 CNY/USD.

Euro đi ngang ở 1,1201 USD/EUR, trong khi bảng Anh cũng hầu như không thay đổi ở 1,3215 USD/GBP.