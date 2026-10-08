Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

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Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 8/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.774.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.842.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.844.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 8/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 8/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.111.000 đồng/lượng và 2.176.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.293.193 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 58.026.522 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.105.000-2.170.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.133.000 đồng/kg (mua vào)-57.867.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.112.000 đồng/lượng, bán ra 2.178.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.320.000 đồng/kg (mua vào)-58.080.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 8/10. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 30 phút sáng 8/10 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm và neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 58,88-61,62 USD/ounce.

Hiện tượng giảm của giá bạc được ghi nhận sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc FED cho thấy khả năng nền kinh tế số 1 thế giới sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC cho thấy cả 19 quan chức hoạch định chính sách đều ủng hộ quyết định tăng lãi suất trong tháng 9, trong đó phần lớn cho rằng một đợt tăng lãi suất nữa có thể là phù hợp trước cuối năm. Thị trường nhìn chung kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở khoảng 78%.

Trong khi đó, giá dầu tăng trở lại sau khi xuất hiện thông tin chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm góc chuẩn bị các phương án tấn công nhằm vào Iran, có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Rủi ro đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn ở mức cao, ngay cả khi dòng chảy dầu từ Trung Đông được ước tính đã phục hồi về mức trước khi nổ ra xung đột.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ khi lãi suất tăng. Thị trường bạc sẽ tiếp tục chịu sức ép chừng nào lãi suất còn ở mức cao, và đây dường như là thực tế khó tránh khỏi. Giá bạc tiếp tục dao động ngay trên ngưỡng 60 USD, một con số tròn lớn có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý và gần đây thu hút nhiều sự quan tâm. Vùng 55 USD dường như là một vùng hỗ trợ, có thể xem là khu vực tập trung nhu cầu mua. Một trong những vấn đề lớn nhất đối với bạc hiện nay là lợi suất chưa ngừng tăng. Tại Mỹ, đầu phiên giao dịch ngày 7/10, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã lên tới 5,333%. Trong bối cảnh đó, lợi suất tăng tiếp tục gây áp lực giảm lên các tài sản không sinh lãi như bạc. Mối tương quan này đã tồn tại từ lâu và vẫn đang thể hiện rõ ở thời điểm hiện tại.

Dù nguồn cung bạc đang thiếu hụt đáng kể so với nhu cầu dự kiến, song đây vẫn là câu chuyện dài hạn đối với bạc. Nếu giá phá vỡ vùng hiện tại theo hướng giảm, ông Lewis khuyến nghị chỉ khi giá bạc xuống dưới 55 USD mới nên cân nhắc tới kịch bản bán khống thị trường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa giá bạc chắc chắn sẽ bật tăng từ đây. Nói cách khác, thị trường có thể đang bị “mắc kẹt” trong biên độ này.

Thị trường lãi suất cần có thời gian để hạ nhiệt và đồng USD có thể suy yếu thêm. Hiện tại, triển vọng này chưa thực sự sáng sủa, dù xét về kỹ thuật, bạc đang có một thiết lập khá thuận lợi với sự kết hợp giữa các vùng hỗ trợ, kháng cự và khả năng tích lũy. Tuy nhiên, ông Lewis cho rằng, ở thời điểm trước mắt, lãi suất cần giảm thì bạc mới có thể lấy lại đà tăng trở lại.