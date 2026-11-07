Sáng 7/11: Giá bạc trong nước và thế giới đi ngang

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Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc ở mức gần như giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua, tính theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 51 phút sáng 7/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.578.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.646.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.648.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 7/11 (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 7/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.569.000 đồng/lượng và 1.618.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 41.839.895 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.146.559 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.569.000-1.621.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.840.000 đồng/kg (mua vào)-43.227.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 52 phút sáng 7/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới gần như đi ngang so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 51,82 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 51,07-52,48 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 7/11. (Nguồn: kitco.com)

Trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá bạc đã duy trì mức dao động quanh ngưỡng 52 USD/ounce, khi đồng USD mạnh lên sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tốt hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Trong tuần qua, giá bạc ghi nhận mức tăng hơn 6%, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trên diện rộng sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Diễn biến này thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển vốn khỏi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và tìm đến những tài sản mang tính phòng thủ.

Trong tháng 10/2026, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn đáng kể so kỳ vọng 65.000 việc làm của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,1%. Số liệu việc làm của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng, với tổng mức điều chỉnh là 84.000 việc làm. Mức thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3% tiếp tục là yếu tố củng cố triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn, trong khi giá dầu thô tăng trở lại càng làm gia tăng những lo ngại về lạm phát.

Dù đã ghi nhận mức tăng trong tuần qua, chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, giá bạc vẫn tiếp tục đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn khi lợi suất thực ở mức cao và đà tăng trưởng không đồng đều của ngành chế tạo gây sức ép lên các nhịp phục hồi, trong khi ngưỡng 55 USD vẫn là mốc quan trọng để xác nhận triển vọng tăng giá.

Bức tranh cơ bản trong tuần của bạc cho thấy hoạt động công nghiệp tiếp tục được duy trì, song đà mở rộng của ngành chế tạo không đồng đều và rào cản từ mặt bằng lãi suất vẫn dai dẳng, cần được vượt qua.

Xét từ góc độ phân tích kỹ thuật, ngưỡng 55 USD vẫn có thể là một rào cản đáng kể. Giá đã nhanh chóng tuột mất một phần mức tăng sau khi số liệu việc làm được công bố ngày 6/11. Theo quan điểm của ông Lewis, dường như bạc cần vượt lên trên ngưỡng 55 USD thì triển vọng tăng giá mới có thể được xác lập, dù chỉ ở mức độ nhất định.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn có nguy cơ phá vỡ theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên, xét về dài hạn, chuyên gia này đánh giá tích cực đối với bạc một khi chúng ta kiểm soát được lãi suất. Nhu cầu trên thị trường còn rất lớn và đang chờ được khai thác, nhưng trong bối cảnh hiện nay, ông Lewis cho rằng, các yếu tố liên quan lạm phát và lãi suất vẫn tiếp tục gây sức ép kéo giá bạc đi xuống.

Còn chuyên gia Vladimir Zernov cho rằng, trong tuần qua, giá bạc đã phục hồi phần nào khi tỷ lệ vàng/bạc giảm xuống dưới ngưỡng 78,00. Cần lưu ý rằng gần đây, tỷ lệ vàng/bạc đã nhiều lần cố gắng đóng cửa trên ngưỡng 80,00 nhưng đều không thành công. Nếu tỷ lệ này vượt lên trên ngưỡng 80,00, ông Zernov dự báo thị trường bạc có thể đối mặt với một đợt bán tháo mạnh.

Bức tranh kỹ thuật vẫn không thay đổi khi giá bạc tiếp tục nỗ lực đóng cửa trên vùng kháng cự 51,00-52,00 USD. Nếu giá đóng cửa trên ngưỡng 52,00 USD, bạc sẽ hướng tới mốc 55,00 USD. Trong trường hợp giá vượt lên trên 55,00 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự 56,00-57,00 USD.

Ở chiều ngược lại, phân tích của ông Zernov chỉ ra rằng, nếu giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng có ý nghĩa quan trọng về tâm lý là 50,00 USD, bạc sẽ chịu áp lực giảm về vùng hỗ trợ 47,00-48,00 USD.