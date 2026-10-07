Sáng 7/10: Giá vàng trong nước, chênh hơn thế giới khoảng 9,6 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng "trầm lắng"

Theo đó, tại hệ thống SJC và DOJI, giá vàng giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, Công ty Mi Hồng không thay đổi giá khi mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch ngày 6/10. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với chiều 6/10.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng biến động khá chậm khi lực mua bán trên thị trường trầm lắng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng 7/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng, lên mức 25.638 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.356 - 26.920 VND/USD.

Theo đó mở phiên sáng 7/10, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD 25.800 - 26.180 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng với cả chiều mua và bán so với sáng 6/10.

Đối với NDT, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.816 - 3.938 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở mua vào và giảm 2 đồng bán ra so với sáng 6/10. Tương tự tại BIDV, giá NDT cũng giảm lần lượt 1 và 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, xuống mức 3.802 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Giá vàng thu hẹp đà tăng khi lợi suất Mỹ hạ nhiệt

Vào khoảng 20h30 ngày 6/10, giờ New York (7h30 ngày 7/10, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng quanh 4.158 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên biểu đồ cho thấy vàng phục hồi khá mạnh từ vùng thấp đầu phiên, lần lượt vượt 4.150 USD rồi tiến lên gần 4.180 USD/ounce. Tuy nhiên, mỗi khi tiếp cận vùng cao, áp lực chốt lời xuất hiện khiến giá thu hẹp đà tăng và quay về quanh 4.160 USD vào cuối phiên. Nhìn chung, lực mua vẫn hiện diện ở vùng thấp nhưng chưa đủ mạnh để giúp vàng hình thành một nhịp bứt phá rõ ràng.

Yếu tố hỗ trợ đáng chú ý đến từ thị trường lao động Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi số liệu của tháng 7 và tháng 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. Tăng trưởng tiền lương cũng chỉ đạt 0,1% trong tháng. Những số liệu này khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống còn khoảng 19-23%.

Tuy vậy, áp lực lạm phát vẫn chưa biến mất. Chỉ số giá trong lĩnh vực dịch vụ ISM tăng lên 74 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, cho thấy giá cả trong khu vực dịch vụ vẫn chịu sức ép lớn. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dù giảm nhẹ vẫn ở quanh 5,27%, còn lợi suất kỳ hạn hai năm gần 4,79%. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lại lãi suất.

Giá dầu cũng bớt gây sức ép so với những tuần trước. Dầu Brent giao dịch quanh 100,6 USD/thùng, còn WTI gần 89,4 USD/thùng, khi dòng chảy dầu từ vùng Vịnh dần phục hồi và các nước sản xuất mở rộng những tuyến xuất khẩu thay thế. Việc giá dầu không tiếp tục tăng mạnh giúp làm dịu phần nào lo ngại lạm phát, qua đó tạo thêm dư địa cho vàng phục hồi. Tuy nhiên, rủi ro tại eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bên cạnh những yếu tố ngắn hạn, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những lực đỡ quan trọng đối với thị trường. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua ròng 39 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 170 tấn. Trung Quốc dẫn đầu trong tháng với 20 tấn, đánh dấu tháng mua thứ 22 liên tiếp, trong khi Ba Lan và Uzbekistan mỗi nước mua thêm 8 tấn.

Xu hướng này cũng phù hợp với khảo sát mới nhất của UBS Asset Management, trong đó 65% các nhà quản lý dự trữ cho biết đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng. Vàng ngày càng được nhìn nhận không chỉ như công cụ chống lạm phát, mà còn là tài sản không phụ thuộc vào nghĩa vụ của một quốc gia hay tổ chức phát hành, đặc biệt trong bối cảnh nợ công và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Triển vọng dài hạn vì vậy vẫn khá tích cực. Khảo sát tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu của Hiệp hội Thị trường kim loại quý London (LBMA) cho thấy các đại biểu dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.013 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới, tương đương mức tăng khoảng 20% so với vùng giá hiện tại. Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất gồm nhu cầu của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ, nợ công gia tăng và những thay đổi trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Nhìn chung, thị trường vàng đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed bớt cứng rắn và nhu cầu dài hạn từ các ngân hàng trung ương, nhưng lợi suất trái phiếu cao và áp lực lạm phát vẫn khiến đà tăng chưa thực sự vững chắc. Trong ngắn hạn, biên bản cuộc họp Fed cùng các dữ liệu việc làm và niềm tin tiêu dùng sẽ tiếp tục định hướng thị trường.