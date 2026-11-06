Sáng 6/11: Tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng

USD ổn định so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu (6/11), sau khi làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như yên Nhật, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống trước khi báo cáo việc làm chính thức được công bố.

Nguyên nhân khiến nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro là việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, khiến thị trường chứng khoán nước này giảm mạnh trong phiên thứ Năm (5/11). Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ sự kiện “Ngày Giải phóng” (Liberation Day) vào tháng 4/2025.

Những lo ngại về khả năng tăng cường giám sát ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt đối với hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu, đã gây biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong tuần này.

Đà bán tháo cổ phiếu khiến nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ trái phiếu và các đồng tiền trú ẩn an toàn. Yên Nhật tăng 0,2% lên mức cao nhất trong một tuần, với tỷ giá 157,40 JPY/USD, trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

Franc Thụy Sĩ cũng tăng 0,2% so với USD. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, gần như đi ngang ở mức 101,55 điểm.

Các nhà phân tích tại OCBC nhận định: “Làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đang tạo ra những tác động trái chiều đối với USD. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm làm suy yếu sức hấp dẫn của bạc xanh với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, khiến đồng yên trở thành công cụ phòng vệ nổi bật trước những biến động tập trung tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, dòng vốn từ Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF) có thể tiếp tục hỗ trợ đồng yên”.

Xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên giao dịch qua đêm. Vào sáng thứ Sáu tại châu Á, lợi suất trái phiếu này ở mức 4,84%, gần mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với kỳ vọng lãi suất, giảm khoảng 10 điểm cơ bản trong phiên trước, xuống 4,47%.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu cũng phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo giới giao dịch, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đã hạ xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 xuống khoảng 70%, từ mức trên 80% ghi nhận hôm thứ Tư.

Euro ổn định ở mức 1,1222 USD/EUR nhưng đang hướng tới mức tăng 0,5% trong tuần, qua đó chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp.

Sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu (6/11). Số liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá thêm về triển vọng chính sách lãi suất của Fed.

Các số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy những tín hiệu tích cực về thị trường lao động Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm 6.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn sau điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Đây là mức thấp tương đương đáy 57 năm ghi nhận vào tháng 7, đồng thời thấp hơn dự báo 196.000 đơn trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế của Reuters.

Các nhà phân tích tại MUFG nhận định: “Những số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động đang cải thiện và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được phản ánh trong báo cáo việc làm sắp công bố”.

Theo MUFG, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm đáng kể trước khi báo cáo việc làm được công bố vào thứ Sáu. Mặc dù một phần mức giảm này có thể đảo chiều, các nhà phân tích cho rằng nếu lợi suất tiếp tục duy trì xu hướng đi xuống, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh giá trái phiếu khi số liệu việc làm tốt hơn dự báo để gia tăng vị thế mua.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3457 USD/GBP, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định nâng lãi suất điều hành, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.