Sáng 6/11: Giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 43 phút sáng 6/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.647.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.649.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 6/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 6/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.568.000 đồng/lượng và 1.616.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 41.813.229 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.093.226 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.569.000-1.618.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.840.000 đồng/kg (mua vào)-43.147.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.608.000 đồng/lượng, bán ra 1.659.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.880.000 đồng/kg (mua vào)-44.240.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 43 phút sáng 6/11 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở ngưỡng 51,71 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 51,13-53,60 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 6/11. (Nguồn: kitco.com)

Ở mức này, giá kim loại trắng giảm nhẹ so phiên hôm qua song vẫn duy trì đà hướng tới mức tăng hơn 5% trong tuần, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Thị trường kỳ vọng đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, qua đó có thể kéo giá dầu đi xuống, giảm bớt áp lực lạm phát và làm giảm khả năng các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất mạnh hơn. Các nhà đầu tư cũng dự đoán sự “rạn nứt” quyền lực trong chính phủ có thể hạn chế chương trình nghị sự tài khóa của Tổng thống Donald Trump, qua đó kiềm chế việc gia tăng chi tiêu và vay nợ của chính phủ, đồng thời tiếp tục xoa dịu những lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu gia tăng cường độ trước lo ngại đảng Dân chủ có thể áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và hạn chế mở rộng các trung tâm dữ liệu, khiến một số nhà đầu tư bán kim loại quý để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Tuy nhiên, những áp lực này được bù đắp bởi nhu cầu mạnh hơn đối với trái phiếu trú ẩn an toàn, qua đó đẩy lợi suất xuống thấp và hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản không sinh lãi như bạc.

Trang fxempire dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, giá bạc gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng khi ngưỡng kháng cự 55 USD và lợi suất thực ở mức cao lấn át những cải thiện khiêm tốn của ngành chế tạo, trước khi báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày hôm nay (6/11).

Bức tranh cơ bản của bạc là sự kết hợp giữa sản lượng công nghiệp cải thiện và các điều kiện tiền tệ vẫn gây bất lợi cho những tài sản không sinh lãi. Báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về sản xuất công nghiệp được công bố ngày 16/10, cho thấy sản lượng chế tạo tăng 0,3% trong tháng 9, sau khi giảm 0,2% trong tháng 8. Sản lượng chế tạo cao hơn 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy hoạt động công nghiệp đang mở rộng ở mức khiêm tốn, nhưng không nhất thiết chứng minh nhu cầu tiêu thụ bạc vật chất đột ngột tăng tốc. Sản lượng bạc được sử dụng trong các ngành thiết bị điện, đồ gia dụng và linh kiện, cũng như kim loại cơ bản và máy móc, đều tăng ít nhất 1%. Trong khi đó, sản lượng xe cơ giới và phụ tùng giảm 3%. Tỷ lệ sử dụng công suất trong ngành chế tạo ở mức 75,9%, thấp hơn mức trung bình dài hạn. Những số liệu này phản ánh một môi trường công nghiệp rất không đồng đều, thay vì tình trạng căng thẳng công suất trên diện rộng.

Theo đánh giá của ông Lewis, cần xem xét bạc thông qua tác động từ nhiều kênh. Ngành chế tạo mạnh lên có thể hỗ trợ kỳ vọng về nhu cầu bạc trong hoạt động chế tác. Đồng thời, lợi suất thực cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ bạc với mục đích đầu tư. Khi hai yếu tố này vận động theo những hướng trái ngược, sự lạc quan về triển vọng công nghiệp có thể chưa đủ để duy trì đà tăng của giá bạc.

Chuyên gia này cho rằng, kịch bản tích cực nhất đối với giá bạc sẽ là sự kết hợp giữa hoạt động công nghiệp cải thiện, áp lực chi phí dịu đi và lợi suất thực giảm. Khi đó, bạc sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cả kỳ vọng về nhu cầu chế tác lẫn nhu cầu đầu tư. Một kịch bản kém thuận lợi hơn là hoạt động kinh tế suy yếu trong khi lạm phát vẫn dai dẳng, khiến kim loại này đối mặt với nguy cơ tiêu dùng chậm lại và lãi suất duy trì ở mức thắt chặt trong thời gian dài.

Xét từ góc độ phân tích kỹ thuật, ông Lewis cho rằng, thị trường bạc đã nỗ lực tăng trong giai đoạn đầu phiên, nhưng sau đó để mất một phần mức tăng. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, có vẻ như ngưỡng 55 USD phía trên vẫn là một rào cản lớn và sẽ khó bị vượt qua, đặc biệt khi thị trường đang tiến gần tới thời điểm báo cáo việc làm của Mỹ được công bố.

Ông Lewis cho rằng, giá bạc tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 6/11 có thể phát đi một tín hiệu quan trọng đối với thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chiến lược tận dụng các nhịp phục hồi của giá để bán ra vẫn có vẻ là một hướng đi phù hợp.