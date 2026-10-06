Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc giảm nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 20 phút sáng 6/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.806.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.874.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.808.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.876.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 6/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 6/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.127.000 đồng/lượng và 2.193.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.719.858 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 58.479.854 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.116.000-2.182.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.427.000 đồng/kg (mua vào)-58.187.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.127.000 đồng/lượng, bán ra 2.193.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.720.000 đồng/kg (mua vào)-58.480.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 6/10. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 20 phút sáng 6/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm nhẹ so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng 60,61 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,24-62,15 USD/ounce. Sự biến động theo chiều hướng giảm của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10.

Đồng USD tăng giá chủ yếu do đồng euro suy yếu trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng và những lo ngại về tài khóa tại châu Âu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng tăng lên mức cao mới trong 24 năm khi làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu tiếp diễn, do rủi ro tài khóa gia tăng cùng những lo ngại dai dẳng về lạm phát.

Số liệu ISM cho thấy áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm vào tháng trước. Trong khi đó, thị trường đang đánh giá xác suất khoảng 78% FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này sau khi số liệu việc làm do Cục Thông tin Lao động Mỹ (BLS) công bố cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Ở diễn biến khác, giá dầu giảm do những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Trung Đông gia tăng, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và lãi suất cao hơn.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, thị trường bạc tăng nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày 5/10, khi ngưỡng 60 USD tạo ra một mức hỗ trợ nhất định. Chuyên gia này cho rằng, khu vực này có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ đưa giá bạc xuống đến 55 USD, dựa trên diễn biến giá trong quá khứ, khi nhu cầu mua tập trung khá rõ trong vùng này.

Về dài hạn, ông Lewis cho rằng, thị trường bạc rõ ràng vẫn có những yếu tố thu hút sự quan tâm, khi quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu tiếp tục được ưu tiên và nhu cầu bạc vẫn mạnh so với sản lượng tương đối hạn chế.

Tuy nhiên, lãi suất vẫn đang tạo áp lực giảm đối với giá bạc. Vì vậy, thị trường khó có thể tăng thẳng một mạch như những gì đã diễn ra khoảng một năm rưỡi trước.

Nếu các yếu tố khác không thay đổi, ông Lewis cho rằng về dài hạn, thị trường bạc cuối cùng sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo ông Lewis, thị trường cũng sẽ phản ứng rất nhạy với diễn biến của thị trường trái phiếu, vì vậy cần đặc biệt thận trọng trước áp lực giảm do lãi suất cao. Ngược lại, kịch bản lãi suất giảm mạnh có thể tạo ra lực đỡ cần thiết cho bạc.