Sáng 5/11: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 4 đồng

USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này đã loại bỏ một yếu tố bất ổn lớn, đồng thời thúc đẩy đà tăng trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trong khi đó, yên Nhật tăng giá sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) củng cố kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Bảng Anh duy trì gần mức cao nhất trong bảy tuần trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), với dự báo ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Đảng Dân chủ giành được đa số ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện, qua đó làm giảm lo ngại về khả năng xảy ra tranh chấp kết quả bầu cử, đồng thời thúc đẩy đà tăng của trái phiếu kho bạc Mỹ và chứng khoán trên toàn cầu.

Ray Attrill, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại National Australia Bank, nhận định kết quả bầu cử làm gia tăng khả năng xảy ra tình trạng bế tắc chính trị tại Washington, đồng thời làm giảm kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

“Tôi cho rằng phần lớn những biến động mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường, đặc biệt là thị trường trái phiếu, có thể được lý giải trực tiếp từ những yếu tố này. Đồng USD cũng suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm”, Attrill nhận định trong một chương trình podcast.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm 0,06% xuống 101,41 điểm, sau khi giảm 0,36% trong phiên trước. Đồng euro tăng 0,12% lên 1,1241 USD/EUR.

Yên Nhật tăng 0,08% so với USD, với tỷ giá ở mức 158,25 JPY/USD.

Mặc dù cục diện chính trị tại Mỹ thay đổi, kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung không có nhiều thay đổi.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang phản ánh xác suất 81,2% Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, cao hơn mức 77,4% ghi nhận trong phiên trước.

Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, vượt dự báo 69.000 việc làm của các nhà kinh tế tham gia khảo sát Reuters.

Đây là số liệu mới nhất trong loạt báo cáo về thị trường lao động Mỹ được công bố trong tuần này. Giới đầu tư tiếp tục chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Chính phủ Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu (6/11).

Bảng Anh tăng 0,38% lên 1,3462 USD/GBP, sau khi có thời điểm chạm mức 1,3503 USD/GBP, cao nhất trong hơn bảy tuần, trước khi BoE công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Năm.

Đồng bảng Anh đang hướng tới phiên tăng thứ sáu liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đợt tăng tám phiên liên tiếp kết thúc ngày 6/7.

BoE được dự báo sẽ nâng lãi suất nhằm ứng phó với áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này có thể đưa ra quan điểm thận trọng hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhiều lần trong năm tới.

Tại Nhật Bản, biên bản cuộc họp tháng 9 của BoJ, thời điểm cơ quan này nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, tiếp tục củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt hơn nữa. Một thành viên hội đồng chính sách thậm chí cho rằng vẫn còn dư địa để đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đô la Australia tăng 0,09% so với USD, lên 0,7010 USD/AUD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,12% lên 0,5627 USD/NZD.