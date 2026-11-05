Sáng 5-11, giá vàng tăng thêm 2,1 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng tăng giá vàng miếng SJC thêm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, lên 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua, lên 139-140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 5-11 (giờ Việt Nam) là 4.127,8 USD/ounce, tăng khoảng 68 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York ngày 4-11. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 15,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn 9999 bán ra khoảng 13,5-14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4-11, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce và tiếp tục vượt 4.100 USD/ounce trên thị trường châu Á sáng nay.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện đã gây áp lực lên đồng USD, kéo chỉ số này xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm đáng kể.

Theo Reuters, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange cho rằng giá vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Diễn biến này phản ánh quan điểm của thị trường rằng việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ có thể gây bất lợi cho tăng trưởng kinh tế, qua đó mở đường để FED nghiêng về chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.