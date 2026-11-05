Sáng 5/11: Giá bạc thế giới tăng lên gần 53 USD

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 24 phút sáng 5/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.603.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.671.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.605.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.673.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 5/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 5/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.613.000 đồng/lượng và 1.663.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 43.013.226 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 44.346.556 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.612.000-1.667.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.987.000 đồng/kg (mua vào)-44.453.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.641.000 đồng/lượng, bán ra 1.692.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 43.760.000 đồng/kg (mua vào)-45.120.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 24 phút sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng mạnh so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 52,98 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 48,58-53,51 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 5/11. (Nguồn: kitco.com)

Ở ngưỡng này, giá bạc tiếp tục nối dài đà tăng của phiên trước đó, khi chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ củng cố hy vọng về khả năng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu giảm mạnh.

Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận sự thất bại của Đảng Cộng hòa, đồng thời cho biết hiện ông chưa có kế hoạch nhằm gia tăng các cuộc tấn công vào Iran.

Kim loại trắng cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hiện các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 6/11 do các dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất định chế tài chính này tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 79%.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, giá bạc hướng tới ngưỡng 55 USD, nhưng lợi suất thực tăng và nhu cầu công nghiệp không đồng đều khiến đà phục hồi dễ chịu áp lực bán trở lại trước khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm.

Giá bạc bước vào phiên giao dịch ngày 4/11 với hai áp lực riêng biệt: môi trường tiền tệ kém thuận lợi hơn và dữ liệu công nghiệp cho thấy sự cải thiện ở một số lĩnh vực, song lại chưa chứng minh được nhu cầu tăng tốc trên diện rộng và đồng đều. Vai trò đầu tư và sản xuất của kim loại này có thể tác động theo những hướng khác nhau, và đây cũng là kịch bản thường xuyên xảy ra.

Lợi suất thực tiếp tục tạo ra lực cản tiền tệ có thể đo lường được. Lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng lên 2,35% trong ngày 3/11, từ mức 2,31% của ngày trước đó, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,62% lên 2,65%. Lợi suất thực sau khi điều chỉnh theo lạm phát cao hơn có thể khiến việc nắm giữ một kim loại không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất tác động đến các giao dịch bạc.

Ông Lewis cho rằng, báo cáo lao động mới nhất cung cấp thêm bối cảnh, chứ không phải thước đo trực tiếp về nhu cầu bạc. Theo báo cáo Khảo sát cơ hội việc làm và biến động lao động (JOLTS) được công bố ngày 3/11, số vị trí việc làm cần tuyển trong tháng 9 đạt 7,5 triệu. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) nhận định số vị trí tuyển dụng ít thay đổi, trong khi số lao động tự nguyện nghỉ việc tăng lên 3,4 triệu.

Ngày 28/10, FED giữ nguyên biên độ mục tiêu lãi suất ở mức 3,75-4%. Đối với bạc, vấn đề cần phân tích là liệu những dữ liệu sắp tới có cho phép các điều kiện tài chính nới lỏng mà không khiến hoạt động kinh tế suy giảm đáng kể hay không. Sự kết hợp giữa lợi suất thực thấp hơn và sản lượng duy trì sức chống chịu sẽ tạo ra môi trường thuận lợi và nhất quán hơn, thay vì lợi suất giảm do hoạt động công nghiệp suy yếu rõ rệt.

Báo cáo sơ bộ về năng suất và chi phí dự kiến được công bố ngày 5/11, cùng báo cáo việc làm tháng 10 dự kiến được công bố vào ngày 6/11 là những thông tin quan trọng được thị trường chờ đợi. Theo ông Lewis, năng suất tăng mạnh hơn trong khi chi phí lao động được kiểm soát có thể cải thiện sự cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng. Áp lực chi phí dai dẳng có thể khiến triển vọng tiền tệ trở nên phức tạp hơn, trong khi việc làm suy yếu có thể làm dấy lên những câu hỏi về nhu cầu tiêu dùng và hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Vì vậy, ông Lewis cho rằng, chúng ta cần theo dõi cả hai phía của thị trường bạc. Lợi suất thực giảm giúp cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, sự hỗ trợ bền vững từ hoạt động công nghiệp cần được chứng minh bằng những dữ liệu khác, chứ không chỉ dựa vào một báo cáo sản xuất duy nhất. Ngược lại, lợi suất tăng cùng với hoạt động kinh tế suy yếu sẽ khiến thị trường có ít yếu tố cơ bản hỗ trợ hơn.

Giá bạc đã đảo chiều và trong ngắn hạn có vẻ đang tìm cách quay trở lại vùng 55 USD. Tuy nhiên, chuyên gia này khuyến cáo các nhà đầu tư chỉ nên thực sự tin tưởng vào các đợt tăng giá khi thị trường vượt được ngưỡng 55 USD. Trong khi đó, những dấu hiệu suy yếu đầu tiên của đà tăng nhiều khả năng sẽ thu hút áp lực bán đối với bạc.