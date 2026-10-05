Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

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Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 1 phút sáng 5/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.889.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.823.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.891.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 5/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 5/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.161.000 đồng/lượng và 2.228.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.626.523 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 59.413.185 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.139.000-2.205.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.040.000 đồng/kg (mua vào)-58.800.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.151.000 đồng/lượng, bán ra 2.223.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.360.000 đồng/kg (mua vào)-59.280.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 5/10. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 1 phút sáng 5/10 (giờ Việt Nam), giá bạc đảo chiều tăng nhẹ và neo ở ngưỡng 61,25 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,24-61,80 USD/ounce. Sự phục hồi của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất.

Số liệu do Cục Thông tin Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 2/10 cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức tăng 90.000 việc làm được dự báo, sau khi số liệu tháng 8 được điều chỉnh giảm xuống 133.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tốc độ tăng tiền lương hằng năm bất ngờ giảm xuống 3,0% - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Thị trường hiện đánh giá xác suất FED giữ nguyên chính sách trong tháng này ở mức gần 80%, trong khi kỳ vọng định chế tài chính này tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở khoảng 69%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên các kim loại quý, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần mức cao nhất kể từ năm 2002.

Theo đánh giá của chuyên gia Muhammad Umair, tuần trước giá bạc tiếp tục chịu áp lực sau khi giảm hơn 6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh tiếp tục hạn chế đà phục hồi của kim loại trắng. Dù thị trường lao động Mỹ suy yếu trong tháng 9 làm giảm dự báo FED tăng lãi suất, song triển vọng lạm phát vẫn khiến phương án này chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc cải thiện có thể hỗ trợ nhu cầu công nghiệp, tuy nhiên các nhà đầu tư lại có động thái thu hẹp vị thế mua bạc. Vì những lý do đó, ông Umair cho rằng, bạc cần lợi suất thực giảm và đồng USD suy yếu để duy trì đà phục hồi.

Còn theo phân tích của chuyên gia James Hyerczyk, cuối tuần qua, giá bạc giao ngay tăng vọt lên 62,09 USD sau khi số liệu việc làm tháng 9 thấp hơn dự kiến, hướng tới mức chốt phiên ở 60,37 USD. Mức cao nhất phiên được ghi nhận trong giờ đầu tiên sau khi báo cáo được công bố, trong khi mức thấp nhất 59,69 USD xuất hiện vào cuối phiên. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm mở cửa ở mức 5,243%, giảm xuống 5,157% sau khi số liệu được công bố, trước khi đảo chiều và đóng cửa ở 5,275%, tăng 3,2 điểm cơ bản. Bạc giao ngay tăng theo nhịp giảm đầu tiên của lợi suất, rồi giảm trở lại khi lợi suất đảo chiều. Biên độ dao động trong phiên lên tới 2,40 USD, trong khi giá đóng cửa thấp hơn 1,72 USD so với mức cao nhất.

Ông Hyerczyk dự báo, nếu giá bạc vượt ngưỡng 67,55 USD, xu hướng chính sẽ chuyển sang tăng. Ngược lại, việc giá bạc phá vỡ mức thấp 59,69 USD có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm tiếp diễn.

Ở phía dưới, các vùng hỗ trợ tại đáy swing ngắn hạn nằm ở 56,56 USD và 54,78 USD. Đối với các nhà giao dịch dài hạn, vùng 60,835-46,48 USD có thể được xem là vùng giá hấp dẫn.

Theo phân tích của ông Hyerczyk, số liệu việc làm của Mỹ là dữ liệu thuận lợi nhất mà bên mua kim loại quý nhận được trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn tăng trở lại ngay cả khi số liệu việc làm tại Mỹ kém xa dự báo. Đây chính là những yếu tố thay đổi mà bạc giao ngay sẽ phải đối mặt khi bước vào tuần giao dịch mới.