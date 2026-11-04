Sáng 4/11: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Trên thị trường ngoại hối, USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch châu Á sáng ngày 4/11, khi giá dầu đi xuống và nhà đầu tư theo dõi diễn biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Theo dữ liệu TradingView lúc 8h34 (giờ Việt Nam), chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm 0,502 điểm xuống 101,388 điểm. Trong phiên, chỉ số này có thời điểm giảm xuống 101,362 điểm. Euro tăng lên 1,1193 USD/EUR, bảng Anh tăng lên 1,3418 USD/GBP, trong khi yên Nhật giảm giá so với USD, với tỷ giá hiện quanh mức 158,66 JPY/USD.

Juan Perez, Giám đốc cấp cao phụ trách giao dịch tại Monex USA, nhận định USD vẫn có nguy cơ suy yếu hơn do những bất đồng về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn chính trị.

Trong khi đó, Alex Cohen, chiến lược gia ngoại hối tại Bank of America, cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ vững chắc và lạm phát dai dẳng có thể tiếp tục hỗ trợ bạc xanh.

Trước đó, USD đã nhận được sự hỗ trợ từ những số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo. Theo báo cáo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) của Bộ Lao động Mỹ, số vị trí tuyển dụng trong tháng 9 tăng thêm 333.000 lên 7,523 triệu, vượt mức dự báo 7,1 triệu của các nhà kinh tế. Cùng thời điểm, Bộ Thương mại Mỹ công bố đơn đặt hàng sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 1,8%, cao hơn mức dự báo 1,2%, chủ yếu nhờ các đơn hàng máy bay. Những số liệu này cho thấy nhu cầu lao động và hoạt động sản xuất tại Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu, qua đó tác động đến kỳ vọng của thị trường đối với định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh các chỉ báo kinh tế, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư ngoại hối. Kết quả bầu cử sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi cuộc cạnh tranh tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng. Những thay đổi trong cán cân quyền lực tại Quốc hội có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai các chương trình nghị sự kinh tế, tài khóa và thương mại của chính quyền Mỹ.

Đối với triển vọng trung hạn, kết quả khảo sát của Reuters thực hiện từ ngày 30/10 đến 3/11 cho thấy các chiến lược gia ngoại hối tiếp tục nghiêng về kịch bản USD suy yếu trong những tháng tới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý tới khả năng bạc xanh duy trì sức mạnh lâu hơn dự kiến. Một trong những yếu tố quan trọng là diễn biến lạm phát Mỹ, vốn vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong gần sáu năm qua. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn vững chắc, áp lực giá cả kéo dài có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó hỗ trợ USD.

Trong những phiên giao dịch tiếp theo, thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục theo dõi loạt số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số hoạt động dịch vụ của ISM và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, dự kiến công bố ngày 6/11. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình thị trường lao động, sức khỏe nền kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất trong cuộc họp của Fed tháng 12.

Ngoài ra, các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Na Uy và Ngân hàng Trung ương Thụy Điển trong tuần cũng là những diễn biến đáng chú ý đối với thị trường tiền tệ quốc tế.