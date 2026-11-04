Sáng 4-11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ sáng 4-11, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều 3-11, lên 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua – bán của doanh nghiệp này lên đến 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 134,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 135,5-136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5-139,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 4-11 (giờ Việt Nam) ở mức 3.940 USD/ounce, tăng hơn 9 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-11. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 18,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 bán ra khoảng 15,2-16,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 3-11 trước khi phục hồi nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay, khi giới đầu tư tập trung theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,8 tấn, đưa lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.037,7 tấn.

Trong báo cáo công bố ngày 3-11, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) hạ dự báo tăng trưởng đầu tư vàng toàn cầu năm 2026 từ 400 tấn xuống 200 tấn, do nhu cầu vàng miếng và tiền xu suy yếu. Riêng quý 3, nhu cầu hai sản phẩm này giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, còn 268 tấn. Tiêu thụ trang sức cũng giảm 17%, xuống 313 tấn, thấp nhất trong quý 3 kể từ năm 2000. Ngược lại, các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất hút ròng 211 tấn trong quý 3. Lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng 42%, đạt 321 tấn, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu năm lên 675 tấn. WGC dự báo lượng mua ròng cả năm 2026 ít nhất bằng mức 848 tấn của năm 2025, đồng thời cho rằng khả năng vượt mức này là có thể.