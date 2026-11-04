Sáng 4/11: Giá bạc thế giới quay đầu giảm

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 44 phút sáng 4/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.597.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 4/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 4/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.517.000 đồng/lượng và 1.564.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 40.453.232 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 41.706.562 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.509.000-1.561.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.240.000 đồng/kg (mua vào)-41.627.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.530.000 đồng/lượng, bán ra 1.581.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.800.000 đồng/kg (mua vào)-42.160.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 44 phút sáng 4/11 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 49,21 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 48,50-50,99 USD/ounce. Ở mức này, giá kim loại trắng đã thu hẹp mức giảm song vẫn duy trì ở vùng âm sau khi tăng mạnh 3,6% trong phiên giao dịch ngày 3/11, khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến giá dầu giảm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 4/11. (Nguồn: kitco.com)

Giá dầu đảo chiều giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ chấm dứt chương trình viện trợ trị giá 4 tỷ USD cho Israel vào cuối năm nay, trong khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các cuộc không kích trong đêm nhằm vào đảo Qeshm của Iran không làm gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực.

Giá dầu thấp hơn có thể giúp giảm áp lực lạm phát và làm suy yếu kỳ vọng về việc tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 75%.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, dù giá bạc đã có thời điểm vượt ngưỡng 50 USD, nhưng các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực và vùng kháng cự quanh 55 USD khiến thị trường dễ chịu áp lực bán trở lại trước khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm quan trọng.

Giá bạc bước vào phiên giao dịch ngày 3/11 sau khi ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên trước đó. Trong khi các dữ liệu chính thức về hoạt động công nghiệp vẫn cho thấy bức tranh khá thận trọng, hợp đồng tương lai bạc COMEX tháng 12/2026 chốt phiên ngày 2/11 ở mức 50,88 USD/ounce troy, tăng 1,61 USD. Giá vàng cũng tăng, cho thấy cả hai kim loại quý đều đi lên trong phiên giao dịch này.

Ông Lewis cho rằng, cần đánh giá bạc trên cả hai phương diện: mức độ nhạy cảm với các yếu tố tiền tệ và mức độ phụ thuộc vào hoạt động công nghiệp. Môi trường thuận lợi đối với kim loại quý có thể hỗ trợ nhu cầu đầu tư, trong khi những thay đổi trong hoạt động sản xuất có thể tác động đến triển vọng nhu cầu. Các yếu tố này có thể củng cố lẫn nhau, nhưng cũng có thể tác động theo những hướng trái ngược, điều đã diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây.

Trong quyết định ngày 28/10, FED giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4%, với hai thành viên ủng hộ việc tăng lãi suất. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,62% khi chốt phiên ngày 2/11. Việc giá bạc vẫn tăng bất chấp lợi suất đi lên cho thấy các mối tương quan giữa lãi suất và giá bạc cần được xem là một biến số để theo dõi, chứ không phải quy luật bất biến.

Phép thử chính thức tiếp theo đối với giá bạc là báo cáo Khảo sát cơ hội việc làm và biến động lao động (JOLTS) tháng 9, tiếp theo là dữ liệu năng suất và chi phí được đưa ra ngày 4/11, báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được đưa ra vào ngày 6/11. Những dữ liệu này có thể tác động đến cả kỳ vọng về lộ trình chính sách của FED và niềm tin vào nền tảng của nền kinh tế.

Bức tranh thị trường lao động yếu có thể hỗ trợ bạc xét từ góc độ tiền tệ, nếu điều đó làm giảm áp lực duy trì chính sách thắt chặt. Tuy nhiên, những dữ liệu tương tự có thể bất lợi hơn đối với nhu cầu công nghiệp nếu chúng cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc trên diện rộng. Tăng trưởng mạnh hơn sẽ chỉ đảo ngược sự giằng co này, thay vì loại bỏ tình thế đó.

Xét về phân tích kỹ thuật, ông Lewis cho rằng, thị trường vẫn đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng. Ngưỡng 55 USD vẫn là một rào cản rất đáng lo ngại, và việc giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng này thực sự là một diễn biến rất tiêu cực. Thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá đáng kể cho đến khi các yếu tố cơ bản thay đổi. Ở thời điểm này, ông Lewis khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên bán khi giá bạc phục hồi và trong một vài ngày tới, giá có thể xuất hiện một nhịp tăng nhẹ.