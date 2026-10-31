Sáng 31/10: Giá bạc chịu áp lực giảm, đối mặt nguy cơ lùi về vùng 47-48 USD/ounce

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Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 31/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 1.505.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.572.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.507.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.574.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật tại thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 31/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.606.000 đồng/lượng và 1.656.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 42.826.560 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 44.159.890 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.603.000-1.656.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.747.000 đồng/kg (mua vào)-44.160.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 50 phút ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm, giao dịch ở mức 49 USD/ounce, giảm 3,04 USD/ounce so chốt phiên cuối ngày hôm qua (30/10). Biên độ giao dịch từ 48,74-53,13 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi tỷ lệ vàng/bạc tăng vượt mốc 79. Nếu tỷ lệ này duy trì ngưỡng hơn 79, chỉ số có thể tiến tới mốc 80, qua đó gây thêm sức ép đối với giá bạc. Diễn biến này phản ánh bạc đang suy yếu tương đối so với vàng trong bối cảnh nhu cầu đối với các tài sản rủi ro suy giảm.

Về phân tích kỹ thuật, giá bạc đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 51-52 USD/ounce và đang kiểm định ngưỡng 49 USD/ounce. Nếu giá đóng cửa và duy trì dưới mốc này, bạc có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo, quanh 47-48 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 31/10. (Ảnh: kitco.com)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện nằm trong vùng quá bán, làm gia tăng khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, để cải thiện triển vọng trong ngắn hạn, giá bạc cần lấy lại và duy trì trên mốc 52 USD/ounce. Khi đó, kim loại quý này có thể hướng tới ngưỡng 55 USD/ounce.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia tại Tập đoàn StoneX chia sẻ trên kitco.com rằng, việc giá vàng và bạc giảm xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn có thể mở đầu cho một đợt điều chỉnh sâu và kéo dài hơn. Theo ông, để duy trì xu hướng tăng trong những năm qua, giá vàng cần có thêm tín hiệu cho thấy chính sách tiền tệ đang chuyển sang nới lỏng.

“Lạm phát vẫn hiện hữu. Chúng ta đang chứng kiến thị trường chứng khoán bán tháo. Giá hàng hóa cũng giảm, ngoại trừ một số mặt hàng năng lượng”, ông Pavilonis nhận định.

Theo chuyên gia này, thị trường đang trải qua quá trình tháo gỡ các vị thế đầu tư. Những tín hiệu trên biểu đồ kỹ thuật chưa khả quan và, nếu chỉ xét yếu tố kỹ thuật mà chưa tính đến các yếu tố cơ bản, giá kim loại quý có thể còn giảm sâu hơn. Ông dự báo giá bạc có thể lùi về vùng cuối 30 USD/ounce trong quý I năm 2027. Sau đợt điều chỉnh, thị trường có thể đi ngang để tạo nền trước khi phục hồi.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Jesse Colombo cho rằng, mốc 50 USD/ounce cần được nhìn nhận như một vùng hỗ trợ thay vì một mức giá cố định, do thị trường có thể xuất hiện những biến động mạnh quanh ngưỡng tâm lý quan trọng này.

Theo ông Colombo, nếu giá chỉ giảm nhẹ xuống dưới 50 USD/ounce trong một đợt bán tháo ngắn rồi phục hồi, vùng hỗ trợ vẫn có thể được xem là giữ vững. Ngược lại, nếu giá giảm sâu và không thể lấy lại vùng này, nhà đầu tư cần theo dõi các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Dù vậy, ông nhận định giá bạc hiện vẫn đang trụ vững trên vùng hỗ trợ quanh mốc 50 USD/ounce.