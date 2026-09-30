Sáng 30/9: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Đến sáng 30/9, đồng USD tiếp tục duy trì ở vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn trên 5% và thị trường chờ thêm dữ liệu để đánh giá lộ trình lãi suất của Fed. Chỉ số DXY tăng 0,2% lên 101,40 điểm, cao nhất kể từ cuối tháng 7; euro có lúc giảm xuống 1,1312 USD/EUR, thấp nhất kể từ tháng 5/2025, trước khi hồi về khoảng 1,1341 USD/EUR; đồng yên giao dịch quanh 157,30 JPY/USD, còn đô la Australia giảm xuống 0,69888 USD/AUD sau khi RBA nâng lãi suất lên 4,60%.

Ông Karl Schamotta, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay, nhận định chênh lệch lãi suất ngày càng nới rộng đang là yếu tố chi phối thị trường tiền tệ và hỗ trợ đồng USD. Trong khi đó, ông Eugene Epstein, Trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp, cho rằng thị trường hiện tập trung vào dữ liệu việc làm và lạm phát để kiểm chứng mức độ cứng rắn của Fed; sau các phát biểu mới nhất của quan chức Fed, xác suất tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống khoảng 52%, từ hơn 70% một ngày trước đó.

Giá dầu WTI dao động quanh 89,34 USD/thùng, còn Brent tháng 11 quanh 103,02 USD/thùng; hợp đồng Brent tháng 12, vốn sẽ trở thành kỳ hạn giao dịch chính sau khi hợp đồng tháng 11 đáo hạn, ở khoảng 96,46 USD/thùng.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi Saudi Arabia khôi phục dòng dầu qua tuyến Đông - Tây và nối lại xuất khẩu từ cảng Yanbu, qua đó cải thiện lượng dầu rời khu vực vùng Vịnh.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho rằng việc dòng dầu qua tuyến Đông - Tây gia tăng cùng các cuộc tiếp xúc Mỹ - Iran đang làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung; tuy nhiên, diễn biến tại eo biển Hormuz vẫn là rủi ro quan trọng cần theo dõi.