Sáng 30-9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Giao dịch vàng tại cửa hàng PNJ TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 700.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Còn Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cùng thời điểm sáng 30-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.173,98 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 29-9. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,4 - 11,9 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hồi phục chủ yếu nhờ lực bắt đáy của một bộ phận nhà đầu tư. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất vẫn gây sức ép lên kim loại quý. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME, thị trường đang đặt cược khoảng 70% khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 10 và 95% trong tháng 12.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại của Zaner Metals nhận định trên Reuters: đà tăng của vàng trong phiên này chủ yếu là sự điều chỉnh sau phiên giảm mạnh trước đó. Kỳ vọng FED tiếp tục nâng lãi suất đang giữ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.