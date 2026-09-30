Sáng 30/9: Giá vàng thế giới hồi phục, kéo theo giá vàng trong nước tăng

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 29/9. Nguồn: Kitco.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng 30/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày 29/9, mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên tại ACB, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước, với giá mua vào và bán ra là 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Công ty Mi Hồng, giao dịch là 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giá mua tăng 500.000 đồng/lượng nhưng bán ra giữ nguyên so với cuối phiên 29/9.

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng./lượng. Trong đó, Công ty Phú Quý mua vào 140,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng/lượng; Công ty SJC mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên ngày 29/9, giảm sâu về vùng 4.110 USD/ounce trước khi phục hồi đáng kể nhờ các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn, qua đó làm dịu kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Vào khoảng 20h30 ngày 29/9 giờ New York (7h30 sáng 30/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng quanh 4.183 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên, giá vàng trải qua nhiều nhịp tăng giảm mạnh. Sau khi giao dịch quanh vùng 4.140 USD/ounce trong phần đầu phiên, giá từng tăng lên trên 4.170 USD trước khi chịu áp lực bán và quay về gần vùng thấp nhất trong ngày. Tuy nhiên, lực mua xuất hiện mạnh từ vùng giá thấp đã kéo vàng phục hồi nhanh, vượt mức 4.180 USD.

Động lực hỗ trợ vàng đến từ các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo. Số lượng việc làm cần tuyển dụng JOLTS tháng 8 giảm xuống 7,079 triệu, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm mạnh từ 88,6 xuống 81,9 điểm, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Những số liệu này khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm từ khoảng 70,9% xuống còn 51,5%.

Việc kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt phần nào giúp vàng phục hồi, nhưng áp lực từ thị trường trái phiếu vẫn còn lớn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,25%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,59%. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lãi suất.

Giá dầu giảm cũng góp phần làm dịu bớt áp lực lạm phát. Dầu Brent giảm 2,6% xuống khoảng 102,6 USD/thùng, còn WTI giảm 3,5% về khoảng 89,4 USD/thùng, khi thị trường ghi nhận một số tín hiệu cải thiện về dòng chảy dầu tại Trung Đông và các nỗ lực trung gian liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những bất đồng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nên rủi ro địa chính trị tiếp tục tạo một phần lực đỡ cho vàng.

Một điểm đáng chú ý là nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn khá bền bỉ dù lợi suất thực tăng mạnh. Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lượng vàng nắm giữ thông qua các quỹ ETF vẫn đang phục hồi ngay cả khi lợi suất thực của Mỹ tiến lên vùng cao nhất trong nhiều năm. Điều này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn quan tâm đến vàng như công cụ phòng ngừa những rủi ro liên quan đến nợ công, chi phí vay và sự ổn định tài chính.

Tuy nhiên, ông Hansen cũng cảnh báo nếu thị trường thiếu thanh khoản, nhà đầu tư có thể bán vàng để huy động tiền mặt, khiến giá chịu áp lực. Tuy nhiên, nếu bất ổn tài chính kéo dài, những lo ngại về nợ công và rủi ro hệ thống lại có thể hỗ trợ nhu cầu vàng.

Về dài hạn, các chuyên gia vẫn đưa ra những dự báo khá trái chiều đối với giá vàng. Tổ chức Natixis cho rằng trong kịch bản cơ sở, kim loại quý có thể lùi về quanh 4.100 USD/ounce vào cuối năm 2026 nếu Fed tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt. Ngược lại, nếu căng thẳng tại Hormuz hạ nhiệt, giá dầu giảm mạnh và áp lực lạm phát suy yếu, vàng có thể phục hồi lên trên 5.250 USD/ounce.

Thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát PCE, hoạt động sản xuất và báo cáo việc làm Mỹ. Các số liệu yếu hơn có thể tiếp tục làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất và hỗ trợ vàng, trong khi dữ liệu mạnh hơn sẽ đưa áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD trở lại.