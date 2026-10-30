Sáng 30/10: Tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, đồng USD chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày 29/10, khi nhà đầu tư đánh giá những số liệu kinh tế mới của Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm khoảng 0,17 điểm xuống 102,04 điểm. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed sau cuộc họp chính sách mới nhất.

Đồng USD suy yếu so với một số đồng tiền lớn. Đồng euro tăng lên 1,1162 USD/EUR, trong khi bảng Anh tăng lên 1,3361 USD/GBP. So với đồng yen Nhật Bản, USD giảm xuống 157,96 JPY/USD. Những biến động trên phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư khi các tín hiệu về lạm phát và tăng trưởng kinh tế đang đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với chính sách tiền tệ tại Mỹ và châu Âu.

Tâm điểm chú ý của thị trường là báo cáo lạm phát tháng 9 do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/10. Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, tăng 0,5% so với tháng trước, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tính theo năm, chỉ số này tăng 3,6%, cao hơn mức 3,4% của tháng 8. Đáng chú ý, chỉ số PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% theo tháng và 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các số liệu cho thấy áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn hiện hữu, trong khi lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Đây là một trong những yếu tố củng cố khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng, thay vì sớm chuyển sang nới lỏng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75–4,00%, đồng thời tiếp tục lưu ý tình trạng lạm phát còn cao. Theo Reuters, sau khi số liệu PCE tháng 9 được công bố, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 84,6%. Tuy nhiên, diễn biến của đồng USD cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ không phải yếu tố duy nhất chi phối thị trường ngoại hối, khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Cùng với số liệu lạm phát, báo cáo kinh tế Mỹ cho thấy GDP quý III/2026 tăng trưởng 3,4% theo tốc độ thường niên. Chi tiêu tiêu dùng tăng 0,5% trong tháng 9, thấp hơn mức tăng 0,9% của tháng trước. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng không thay đổi. Những số liệu này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng, song động lực chi tiêu của người dân có dấu hiệu chậm lại khi bước sang quý cuối năm.

Tại châu Âu, quyết định chính sách tiền tệ của ECB cũng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Trong cuộc họp ngày 29/10, ECB giữ nguyên ba mức lãi suất chủ chốt, phù hợp với dự báo trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo giá năng lượng tiếp tục leo thang, làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng lạm phát, đồng thời gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro.

Theo ECB, tác động đầy đủ của cú sốc năng lượng vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn. Mặc dù lạm phát cơ bản nhìn chung ổn định và tiền lương chưa ghi nhận phản ứng đáng kể, việc giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể làm gia tăng tác động gián tiếp đến mặt bằng giá. Bên cạnh đó, điều kiện tài chính tại khu vực đồng euro đã thắt chặt hơn so với cuộc họp trước, qua đó có thể ảnh hưởng đến cả tăng trưởng và lạm phát.

ECB khẳng định tiếp tục điều hành chính sách theo diễn biến dữ liệu kinh tế và đánh giá tại từng cuộc họp, nhằm đưa lạm phát ổn định quanh mục tiêu 2% trong trung hạn. Cách tiếp cận này cho thấy cơ quan tiền tệ châu Âu chưa đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình lãi suất, trong khi những biến động của giá dầu và khí đốt tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng chính sách.

Ông Marchel Alexandrovich, chuyên gia kinh tế châu Âu tại Saltmarsh Economics, nhận định quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB là phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, những tín hiệu từ cuộc họp cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 đang được đặt ra rõ ràng hơn, xuất phát từ các rủi ro khiến lạm phát có thể vượt dự báo.