Sáng 30/10: Giá bạc giảm sâu, chịu sức ép từ triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ Mỹ

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Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 30/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 1.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.646.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật tại thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 30/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.672.000 đồng/lượng và 1.724.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 44.586.555 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 45.973.218 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.669.000-1.721.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 44.507.000 đồng/kg (mua vào)-45.893.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 5 phút ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm, giao dịch quanh ngưỡng 51,24 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 50,99-54,51 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua (29/10) tại Mỹ, khi tăng trưởng kinh tế cao hơn dự báo và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước khi kết thúc năm.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 30/10. (Ảnh: kitco.com)

So với vàng, bạc chịu áp lực giảm mạnh hơn do những lo ngại về nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, chi phí vốn và tác động của giá năng lượng đối với hoạt động sản xuất toàn cầu. Những yếu tố này làm gia tăng quan ngại về triển vọng tiêu thụ bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov, tỷ lệ vàng/bạc tăng lên gần mốc 77, cho thấy bạc đang suy yếu tương đối so với vàng. Nếu tỷ lệ này duy trì trên ngưỡng 77, chỉ số có thể tiến tới mốc 78, qua đó gây thêm sức ép đối với giá bạc. Về phân tích kỹ thuật, giá bạc cần phục hồi và vượt vùng kháng cự 54,68-56,42 USD/ounce để cải thiện triển vọng trong ngắn hạn. Trong đó, ngưỡng 56,42 USD/ounce là mốc cần vượt qua để củng cố tín hiệu phục hồi.

"Ở chiều ngược lại, giá bạc đang kiểm định vùng hỗ trợ 51-52 USD/ounce. Nếu giá đóng cửa và duy trì dưới ngưỡng 51 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo, quanh 47-48 USD/ounce. Trước mắt, các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý là 52,69 USD/ounce và 51,30 USD/ounce", chuyên gia Vladimir Zernov nhận định.

Ông Vladimir Zernov cho rằng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần đây đã đi vào vùng quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo này chưa loại trừ khả năng giá bạc tiếp tục giảm trong ngắn hạn.