Sáng 3/11: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng

USD biến động trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/11), cùng với diễn biến của giá dầu, khi thị trường kỳ vọng những tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, đô la Australia duy trì ổn định trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, ngân hàng trung ương).

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm hơn 7% trong phiên thứ Hai (2/11), ghi nhận mức giảm trong một ngày mạnh nhất trong nhiều tháng, sau khi Tehran cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tám tháng giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn.

Giá năng lượng giảm đã góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi xuống.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,9145%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng đi ngang ở mức 5,2868%. Cả hai loại trái phiếu này đều ghi nhận lợi suất giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng ở phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, bao gồm yên Nhật và euro, giảm nhẹ xuống 101,76 điểm, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tháng vào phiên thứ Hai.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu chậm lại, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và phần nào hỗ trợ đồng USD.

Những bất ổn xoay quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng tiếp tục thu hút sự chú ý, góp phần duy trì nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Sim Moh Siong, chiến lược gia ngoại hối tại OCBC, nhận định trong một báo cáo: “Tác động tích cực từ việc giá dầu giảm đang ngày càng rõ rệt, nhưng niềm tin của nhà đầu tư đối với các yếu tố khác vẫn còn yếu”.

“Giá năng lượng thấp hơn đang làm thay đổi diễn biến trên thị trường ngoại hối, trong khi những lo ngại liên quan đến AI và rủi ro từ cuộc bầu cử Mỹ củng cố quan điểm của chúng tôi rằng đồng USD vẫn được hỗ trợ”, ông cho biết.

Trên thị trường ngoại hối, euro tăng nhẹ lên 1,1185 USD/EUR nhờ sự suy yếu của bạc xanh. Yên Nhật ổn định ở mức 157,915 JPY/USD trong ngày thị trường Nhật Bản nghỉ lễ.

Nhiều ngân hàng trung ương dự kiến đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong tuần này, bao gồm các ngân hàng trung ương của Anh, Australia, Na Uy và Thụy Điển.

RBA được dự báo sẽ tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,85% trong ngày thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 12/2008. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, đưa tổng mức tăng từ đầu năm lên 1,25 điểm phần trăm.

Đô la Australia gần như không thay đổi ở 0,7002 USD/AUD, trong khi đô la New Zealand ổn định ở 0,5617 USD/NZD.

Bảng Anh tăng 0,05% lên 1,3414 USD/GBP sau khi dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Anh bước vào quý cuối năm 2026 với tốc độ tăng trưởng sản lượng mạnh nhất trong hơn hai năm.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ nâng lãi suất điều hành từ 3,75% lên 4,0%. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 8/2023, thời điểm lạm phát tại Anh vẫn cao hơn gấp ba lần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.