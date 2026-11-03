Sáng 3-11, giá vàng tiếp tục tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Vàng PNJ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Ở chiều mua vào, SJC, PNJ và DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,2 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý mua vào ở mức 136,7 triệu đồng/lượng. Giá mua tại cả 4 doanh nghiệp cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC và Phú Quý cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. SJC mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua vào và bán ra lần lượt là 136,7 triệu đồng và 139,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay theo Kitco ở mức 3.944,1 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với cuối phiên 2-11 tại New York. Quy đổi ra tiền Việt, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,4 triệu đồng/lượng. So với mức này, giá bán vàng nhẫn tại SJC và Phú Quý cao hơn 14,6-16,3 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC cao hơn 17,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 2-11 rồi giảm nhẹ trên thị trường châu Á sáng 3-11. Giá dầu giảm sâu và đồng USD suy yếu đã hỗ trợ đà phục hồi của vàng trong lúc nhà đầu tư theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trước đó, giá vàng chạm mức thấp nhất trong một năm vào phiên 30-10. Khi đó, nhà đầu tư lo ngại xung đột kéo dài tại vùng Vịnh sẽ khiến giá dầu neo cao, làm tăng áp lực lạm phát và kéo dài thời kỳ lãi suất cao.