Sáng 3/11: Giá bạc thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, thị trường trong nước ghi nhận các diễn biến trái chiều khi một số doanh nghiệp như Phú Quý, Ancarat, Sacombank-SBJ điều chỉnh giá bạc giảm theo cả hai chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 16 phút sáng 3/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.540.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.608.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.542.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 3/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 3/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.573.000 đồng/lượng và 1.622.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 41.946.562 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.253.225 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.570.000-1.619.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.867.000 đồng/kg (mua vào)-43.173.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.596.000 đồng/lượng, bán ra 1.650.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.560.000 đồng/kg (mua vào)-44.000.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 16 phút sáng 3/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 50,16 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 49,01-51,38 USD/ounce. Ở mốc này, giá kim loại trắng đã phục hồi từ vùng đáy gần thấp nhất trong một năm qua trong bối cảnh giá dầu giảm trước những dấu hiệu tiến triển ngoại giao xoa dịu xung đột giữa Mỹ và Iran, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 3/11. (Nguồn: kitco.com)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ chính phủ của ông đã được lãnh tụ tối cao của nước này trao thêm thẩm quyền để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Giá bạc liên tục chịu áp lực trong năm nay khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng lạm phát, khiến các ngân hàng Trung ương phải tăng lãi suất. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu cũng kích hoạt hoạt động thanh lý vị thế trên diện rộng, gây thêm sức ép lên thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, khi chính quyền Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng gia tăng do chi phí năng lượng vẫn ở mức cao.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Bruce Powers cho rằng, giá bạc đang phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng quanh 48-50 USD, tuy nhiên các diễn biến suy yếu trên biểu đồ tháng tiếp tục làm gia tăng rủi ro giảm giá khi nhịp điều chỉnh lớn đầu tiên kiểm định đợt bứt phá dài hạn. Bức tranh kỹ thuật dài hạn cũng cho thấy rủi ro giảm giá đang gia tăng. Diễn biến suy yếu trên biểu đồ tháng được xác nhận khi giá đóng cửa tháng 10 dưới đường trung bình động 20 tháng lần đầu tiên kể từ khoảng tháng 2/2024. Điều này xác nhận động lực trên biểu đồ tháng đang suy yếu và củng cố khả năng giá bạc cuối cùng có thể giảm xuống dưới 48 USD. Nếu giá duy trì dưới ngưỡng này, sự chú ý sẽ chuyển sang vùng hỗ trợ thấp hơn tiếp theo, được xác định bởi đáy dao động cao hơn tại 45,55 USD trong tháng 10/2025.

Cùng quan điểm thận trọng, chuyên gia Christopher Lewis chỉ ra rằng, giá bạc đang có dấu hiệu phục hồi từ ngưỡng quan trọng 50 USD, nhưng triển vọng kỹ thuật yếu và lạm phát dai dẳng khiến các đợt tăng giá dễ bị đảo chiều cho đến khi giá kim loại trắng vượt được ngưỡng 55 USD.

Giá bạc bước vào tuần giao dịch mới với một số yếu tố cơ bản tác động theo những hướng khác nhau. Lợi suất thực giảm trong phiên giao dịch cuối tuần qua, trong khi dữ liệu sản xuất mới nhất đã được xác nhận của Mỹ cho thấy sự cải thiện vẫn ở mức khiêm tốn trong vài tháng qua. Kết hợp lại, những yếu tố này tạo ra một cơ sở để đánh giá vai trò tiền tệ và công nghiệp của kim loại trắng.

Lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 2,37% xuống 2,25%. Lợi suất thực thấp hơn có thể làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Ông Lewis cho rằng, đối với bạc, cần xem xét sự hỗ trợ từ yếu tố tiền tệ cùng với triển vọng hoạt động công nghiệp.

Ông Lewis cho rằng, những kết quả phân tích kỹ thuật đối với thị trường bạc vẫn có vẻ khá ảm đạm, bất chấp việc giá kim loại trắng đã tăng nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày thứ 2/11. Giá đã bật tăng từ ngưỡng 50 USD quan trọng, vốn đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự trong nhiều thập kỷ. Ngưỡng 50 USD cũng gắn liền với yếu tố tâm lý đáng kể, vì vậy đây là một mức giá đáng chú ý. Ở kịch bản theo chiều ngược lại, việc giá bạc phá vỡ xuống dưới 50 USD có thể khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực.

Ở thời điểm hiện tại, chuyên gia này duy trì quan điểm thận trọng trước mọi đợt tăng giá mới của bạc cho đến khi giá có thể vượt qua ngưỡng 55 USD.