Sáng 29/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.644 đồng

Ngày 29/10/2026, đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75–4,00%, phù hợp với dự báo của thị trường. Mặc dù Fed tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng trước áp lực lạm phát, những biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ cùng kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 đã khiến đồng bạc xanh chịu sức ép điều chỉnh.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm 0,2% xuống 102,15 điểm trong phiên giao dịch ngày 28/10, chấm dứt đà tăng trước đó. Diễn biến này diễn ra sau khi DXY tăng lên khoảng 102,40 điểm trong phiên 27/10, mức cao nhất kể từ ngày 14/10, nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ tương đối thắt chặt.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro tăng 0,32% lên 1,1160 USD/EUR, trong khi bảng Anh tăng 0,12% lên 1,3323 USD/GBP. Đồng USD cũng giảm 0,04% so với đồng yen Nhật Bản, xuống mức 157,87 JPY/USD. Sự suy yếu của đồng bạc xanh cho thấy giới đầu tư đang điều chỉnh vị thế sau khi Fed đưa ra quyết định chính sách không có nhiều bất ngờ, đồng thời đánh giá lại triển vọng lợi suất trái phiếu Mỹ và chênh lệch lãi suất giữa các nền kinh tế lớn.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên không đồng tình là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack, đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong cuộc họp tháng 10. Sự khác biệt quan điểm này phản ánh những tranh luận trong nội bộ Fed về mức độ thắt chặt chính sách cần thiết để kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt.

Trong tuyên bố chính sách công bố ngày 28/10, Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ mạnh, trong đó chi tiêu nội địa duy trì khả năng chống chịu, tăng trưởng năng suất tích cực và đầu tư vốn ở mức cao. Thị trường lao động nhìn chung ổn định, với số việc làm tăng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%, buộc cơ quan này phải tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế trước khi quyết định bước đi chính sách tiếp theo. Đáng chú ý, Fed nâng đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế từ mức tương đối vững chắc lên mức mạnh, cho thấy cơ quan này chưa nhìn thấy sự suy yếu đáng kể của hoạt động kinh tế đủ để làm giảm áp lực kiểm soát giá cả.

Phản ứng của thị trường ngoại hối không diễn ra ngay sau thời điểm công bố quyết định. Theo Reuters, đồng USD ban đầu chỉ biến động nhẹ, trước khi bắt đầu giảm rõ rệt hơn trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Sự thay đổi trong diễn biến tỷ giá diễn ra cùng thời điểm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn giảm và đường cong lợi suất trở nên dốc hơn. Đây là yếu tố quan trọng khiến đồng USD đánh mất một phần đà tăng đã tích lũy trước cuộc họp.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, nhận định đồng USD đã suy yếu so với thời điểm trước cuộc họp FOMC, chủ yếu do sự thay đổi độ dốc của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm, vốn đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed, giảm khoảng 1,46 điểm cơ bản xuống 4,722% sau khi ông Warsh bắt đầu phát biểu. Trong khi đó, lợi suất ở các kỳ hạn dài biến động theo hướng khác, khiến chênh lệch lợi suất giữa các kỳ hạn gia tăng.

Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ phản ứng với việc Fed giữ nguyên lãi suất mà còn đặc biệt chú ý đến triển vọng chính sách trong những tháng tới. Khi lợi suất trái phiếu ngắn hạn Mỹ giảm, mức độ hấp dẫn tương đối của các tài sản định giá bằng USD có thể suy yếu trong ngắn hạn, qua đó tạo điều kiện cho các đồng tiền khác phục hồi. Tuy nhiên, việc đường cong lợi suất dốc lên không nhất thiết đồng nghĩa Fed sẽ chuyển sang nới lỏng chính sách, bởi lợi suất trái phiếu dài hạn còn chịu tác động của kỳ vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và phần bù rủi ro kỳ hạn.

Dù đồng USD giảm trong phiên 28/10, thị trường tài chính vẫn đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp cuối năm ở mức cao. Theo công cụ CME FedWatch được Reuters dẫn lại, giới giao dịch định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 85%, cao hơn mức khoảng 78% ghi nhận trước quyết định chính sách. Điều này phản ánh kỳ vọng Fed có thể tiếp tục chu kỳ thắt chặt nếu lạm phát không giảm đủ nhanh, bất chấp việc cơ quan này lựa chọn tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong tháng 10.