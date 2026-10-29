Sáng 29/10: Giá bạc quay đầu giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của FED

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Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 29/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 1.652.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.719.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.721.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 29/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật tại thời điểm 10 giờ 25 phút ngày 29/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.696.000 đồng/lượng và 1.748.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 45.226.554 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 46.613.217 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.692.000-1.745.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 45.120.000 đồng/kg (mua vào)-46.533.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 15 phút ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm, giao dịch quanh ngưỡng 53,06 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 53,01-54,73 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 28/10 tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời nhận định áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì sức chống chịu.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp, cùng với đó giá dầu thô tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, hạn chế lực mua trên thị trường kim loại quý, ngay cả khi đồng USD suy yếu.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 29/10. (Ảnh: kitco.com)

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov, so với vàng, giá bạc chịu thêm sức ép từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và chi phí năng lượng. Do được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, bạc nhạy cảm hơn với nguy cơ hoạt động kinh tế suy yếu khi giá năng lượng tăng cao. Trong khi đó, những bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

"Một yếu tố khác gây sức ép lên giá bạc là tỷ lệ vàng/bạc tăng trở lại và vượt ngưỡng 75. Nếu tỷ lệ này duy trì trên mốc 75, khả năng tăng lên vùng 78 có thể khiến bạc tiếp tục kém hấp dẫn hơn so với vàng. Về dài hạn, tỷ lệ vàng/bạc đã phục hồi từ mức đáy trong năm khoảng 43,5. Nếu tỷ lệ này tiếp tục tăng và trở lại vùng 75-90, tương tự các giai đoạn trước, giá bạc có thể chịu thêm áp lực giảm", chuyên gia Vladimir Zernov nói thêm.

Về kỹ thuật, giá bạc đang dao động quanh ngưỡng 53,5 USD/ounce. Nếu áp lực giảm tiếp tục chiếm ưu thế, giá có thể lùi về vùng hỗ trợ 51-52 USD/ounce. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở vùng trung tính, cho thấy giá vẫn còn dư địa biến động theo cả hai hướng tùy thuộc vào các yếu tố tác động.

Ở chiều tăng, vùng 56-57 USD/ounce là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua vùng này, giá bạc có thể hướng tới mốc tâm lý 60 USD/ounce. Ngược lại, nếu không giữ được vùng 53,5 USD/ounce, nguy cơ giá giảm về 51-52 USD/ounce sẽ gia tăng.

Theo ông Vladimir Zernov, trong ngắn hạn, triển vọng giá bạc tiếp tục phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của FED, diễn biến lạm phát, giá dầu và đồng USD. Bên cạnh đó, tỷ lệ vàng/bạc cũng là chỉ báo cần theo dõi để đánh giá diễn biến tương quan giữa hai kim loại quý.