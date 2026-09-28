Sáng 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Đồng USD bước vào tuần mới khá ổn định sau hai tuần tăng liên tiếp, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao hỗ trợ bạc xanh.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện dao động quanh mức 101 điểm, cuối tuần trước có thời điểm ở 100,95 điểm, trong khi euro giao dịch quanh 1,1396 USD/EUR, bảng Anh ở 1,3246 USD/GBP và đồng yên quanh 157,3 JPY/USD.

Kỳ vọng Fed tăng thêm lãi suất cũng gia tăng, với thị trường định giá khoảng 66% khả năng cơ quan này nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, so với khoảng 58% một tuần trước.

Theo Elias Haddad, chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman (BBH), chênh lệch lãi suất và lợi suất thực dài hạn của Mỹ vẫn là những yếu tố hỗ trợ USD, dù việc các ngân hàng trung ương lớn khác cũng tăng lãi suất có thể hạn chế đà đi lên của đồng tiền này.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo việc làm tháng 9 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ để đánh giá thêm triển vọng lạm phát và hướng điều hành tiếp theo của Fed.

Giá dầu bật tăng hơn 1% trong sáng 28/9 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz, khiến kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhanh chóng suy giảm. Dầu Brent tăng 1,82 USD, tương đương 1,74%, lên 106,14 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,14 USD, tương đương 1,23%, lên 93,55 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần khi triển vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán làm dịu lo ngại về nguồn cung. Việc đề xuất mới không được chấp thuận khiến phần bù rủi ro địa chính trị quay trở lại, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi sát.

Diễn biến những phiên gần đây cho thấy giá dầu tiếp tục phản ứng mạnh với thông tin ngoại giao và xung đột tại Trung Đông, khi bất kỳ thay đổi nào liên quan đến khả năng khôi phục dòng chảy dầu qua Hormuz đều có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng nguồn cung toàn cầu.