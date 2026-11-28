Giá vàng thế giới thời điểm 6 giờ 30 phút ngày 28/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.567 USD/ounce, tăng 76 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày 27/11.

Tại thị trường trong nước sáng 28/11, giá vàng SJC giao dịch là 131 - 136 triệu đồng/lượng, không biến động so với phiên trước. Tương tự, tại Doji, giá vàng cũng duy trì mức mua bán như trên. Ở hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào và bán ra ở mức thấp hơn là 129,5 - 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vàng miếng SJC là 129,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng... Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán vàng miếng tại Phú Quý tăng lên đến 6,2 triệu đồng/lượng thay vì 5 triệu đồng/lượng như những ngày trước, đẩy rủi ro về phía người mua.

Tại thị trường vàng nhẫn 4 số 9, Công ty SJC vẫn mua vào và bán ra là 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý giao dịch là 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng.