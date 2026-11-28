Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 35 phút sáng 28/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.404.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.338.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 28/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 28/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.530.000 đồng/lượng và 1.577.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 40.799.898 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 42.053.228 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.523.000-1.575.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.613.000 đồng/kg (mua vào)-42.000.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.572.000 đồng/lượng, bán ra 1.620.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.920.000 đồng/kg (mua vào)-43.200.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 36 phút sáng 28/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng nhẹ so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 43,62 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 41,63-44,69 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 28/11. (Nguồn: kitco.com)

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, giá bạc đã có dấu hiệu phục hồi từ vùng giá thấp nhất kể từ tháng 8/2025 khi duy trì trên ngưỡng hơn 43 USD/ounce. Bạc và các kim loại khác đã chịu áp lực bán đáng kể khi đà giảm của thị trường chứng khoán thúc đẩy các nhà đầu tư thanh lý vị thế để bù đắp thua lỗ ở những tài sản khác. Trong khi đó, các thành viên thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khi các số liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng tới.

Hiện thị trường gần như chắc chắn dự báo FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 1 vẫn còn để ngỏ. Những tín hiệu từ các ngân hàng Trung ương tại Nhật Bản và châu Âu cho thấy chính sách tiền tệ có thể tiếp tục thắt chặt cũng gây sức ép lên các kim loại quý, hạn chế đà phục hồi của nhóm tài sản này.

Trong bài phân tích trên trang fxempire, chuyên gia Christopher Lewis chỉ ra rằng, giá bạc đang nỗ lực hình thành vùng đáy quanh mức 40 USD, nhưng các tín hiệu kinh tế trái chiều và lợi suất thực vẫn ở mức cao khiến bên mua chờ đợi tín hiệu xác nhận bứt phá.

Theo chuyên gia này, diễn biến hằng tuần của bạc về cơ bản đang bị giằng co giữa những dấu hiệu cải thiện của các chỉ số sản lượng nhà máy và bức tranh kém khả quan hơn về nhu cầu hộ gia đình. Sự khác biệt này rất đáng chú ý, bởi bạc vừa có lực mua mang tính tiền tệ giống như vàng, vừa chịu tác động từ nhu cầu công nghiệp. Ngày 24/11, FED đã công bố cập nhật mới nhất trong tuần về các yếu tố cơ cấu đến từ đợt điều chỉnh hằng năm đối với số liệu sản xuất công nghiệp. Kết hợp cùng dữ liệu điều chỉnh mới từCục Điều tra Dân số Mỹ và các nguồn dữ liệu chuẩn khác, FED ước tính sản lượng chế tạo trong tháng 10 cao hơn 3,25% so tháng 12/2022, trong khi chỉ số nguyên vật liệu tăng 6,5%. Sản lượng hàng tiêu dùng vẫn thấp hơn 0,75% so mức tháng 12/2022.

Xét trên các biểu đồ, ông Lewis cho rằng, giá bạc dường như đang cố gắng hình thành một mô hình tạo đáy quanh ngưỡng 40 USD. Đây là vùng giá có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý trong một số thời điểm suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, chuyên gia này khuyến cáo các nhà đầu tư cần chứng kiến thị trường vượt lên trên mức cao nhất của tuần trước khi bắt đầu cân nhắc mua bạc, đặc biệt nếu tình hình lãi suất vẫn duy trì ở mức tương tự hiện nay. Nếu lợi suất thực bắt đầu giảm, đó sẽ là thời điểm chúng ta có thể lạc quan hơn nhiều về triển vọng của bạc.