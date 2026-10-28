Sáng 28/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng

USD duy trì ở mức cao nhất hai tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/10), trước khi một số ngân hàng trung ương công bố quyết định chính sách tiền tệ. Đáng chú ý nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, đồng thời đưa ra tín hiệu về khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng 12.

Hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác ít biến động trước thời điểm quyết định lãi suất của Fed được đưa ra: Euro đi ngang ở mức 1,1129 USD/EUR, tương tự bảng Anh ở mức 1,3307 USD/GBP. So với yên Nhật, đồng USD dao động nhẹ, gần nhất giảm 0,1% xuống 157,81 JPY/USD.

Đô la New Zealand giảm mạnh tới 1,7% xuống 0,5585 USD/NZD sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%. Trước đó, cuộc khảo sát của Reuters cho thấy 22 trong số 27 nhà kinh tế dự báo ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất.

“Thị trường đơn giản là đã dự báo sai”, Mike Houlahan, Giám đốc tại Electus Financial Ltd ở Auckland, nói và thêm rằng: “Chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Việc không can dự vào chính trị là một thông lệ thể hiện sự tôn trọng”.

Đô la Australia tăng 0,1% lên 0,7035 USD/AUD sau khi số liệu lạm phát được công bố. Cụ thể, lạm phát trong quý III/2026 tăng 1,3% so với quý trước, sau mức tăng 0,6% của quý II. Chỉ số lạm phát cơ bản tính theo phương pháp trung bình lược bỏ (trimmed mean) tăng 1% so với quý trước, phù hợp với dự báo của thị trường, đưa tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ ở mức 3,6%, cao hơn mục tiêu.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), bà Michele Bullock, phát biểu trước các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng ngân hàng trung ương sẽ thảo luận tại cuộc họp chính sách tuần tới về việc liệu bốn lần tăng lãi suất trong năm nay đã đủ để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu hay chưa.

Tại Mỹ, giới giao dịch nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ trong cuộc họp đang diễn ra. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 91% rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, thuộc Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành.

Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, nhận định: “Fed không cần tăng lãi suất trong ngày hôm nay để tác động đến thị trường. Ngân hàng trung ương này chỉ cần thay đổi nhận định của thị trường về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12”.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,3% trong phiên thứ Ba (27/10) lên 102,40 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 14/10.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm không thay đổi, duy trì ở mức 4,9967%.