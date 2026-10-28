Sáng 28/10: 'Nghịch tử' dùng hung khí sát hại cha dượng rồi khóa cửa cố thủ trong nhà ở Cần Thơ
VKSND Khu vực 12 - TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi bị con riêng của vợ tấn công tại phường Long Bình.
Ông Đỗ Văn Tạo - Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 12 (Cần Thơ) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác kiểm sát khám nghiệm vụ án một người đàn ông 63 tuổi tử vong do đứt động mạch cổ sau khi bị con riêng của vợ dùng dao và các vật dụng trong nhà tấn công.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sang-28-10-nghich-tu-dung-hung-khi-sat-hai-cha-duong-roi-khoa-cua-co-thu-trong-nha-o-can-tho-169261028061341736.htm