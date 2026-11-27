Đồng USD duy trì ổn định trong phiên giao dịch châu Á ngày 27/11, khi hoạt động giao dịch kém sôi động do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Các nhà giao dịch đang theo dõi diễn biến trên thị trường chứng khoán để xác định xu hướng tiếp theo của đồng bạc xanh, trong bối cảnh những nghi ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) khiến thị trường biến động mạnh hơn.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 103,81 điểm. Trước đó, chỉ số này tăng lên 104,53 điểm vào thứ Hai (23/11), mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, nhưng đã xóa hết mức tăng ngay trong phiên kế tiếp. Tính chung cả tuần, chỉ số DXY hiện gần như không thay đổi.

Đồng USD tăng 0,1% so với đồng yên Nhật vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, đưa tỷ giá USD/JPY lên 159,355. Đồng bạc xanh cũng tăng nhẹ so với đồng franc Thụy Sĩ, với tỷ giá ở mức 0,83455 CHF/USD.

Đồng euro gần như không thay đổi, giao dịch ở mức 1,0964 USD/EUR, trong khi đồng bảng Anh giảm nhẹ xuống 1,3099 USD/GBP.

Đồng đô la Australia, vốn nhạy cảm với tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, giảm nhẹ xuống 0,6631 USD/AUD, sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm là 0,6559 USD/AUD vào thứ Tư.

Các chuyên gia phân tích tại Mizuho nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng: “Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào khả năng đảo chiều xu hướng giảm của nhóm cổ phiếu liên quan đến AI”.

Theo các chuyên gia này, nếu nhóm cổ phiếu AI phục hồi, những đồng tiền như đô la Australia và peso Mexico có lợi suất cao có thể tăng giá trở lại. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp diễn, các đồng tiền này nhiều khả năng sẽ chịu thêm sức ép.

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 9/12 gần như chắc chắn.

Lạm phát cơ bản theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự báo, tăng trưởng GDP quý III được điều chỉnh tăng đáng kể, cùng với khảo sát của Fed cho thấy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và lạm phát vẫn dai dẳng, khiến giới giao dịch tin tưởng Fed sẽ thực hiện thêm một đợt nâng lãi suất vào khoảng tháng 4/2027.

Chỉ số USD Index đã tăng khoảng 5,7% kể từ đầu năm 2026, khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm.

Các chiến lược gia tại National Australia Bank (NAB) nhận định trong một báo cáo nghiên cứu: “Đồng USD có khả năng duy trì sức mạnh lâu hơn so với dự báo trước đây”.

Tuy nhiên, các chuyên gia này cho rằng, do đồng USD đã tăng giá nhanh trong thời gian qua, dư địa tăng thêm của đồng tiền này không còn nhiều.