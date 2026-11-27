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Cụ thể, tại thị trường trong nước, vào thời điểm 9 giờ 32 phút sáng 27/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) ở Hà Nội niêm yết tại mức 1.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.337.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.272.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.339.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 27/11 cho thấy Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.526.000 đồng/lượng và 1.573.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 40.693.232 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 41.946.562 đồng/kg.

Đối với các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.516.000-1.565.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.427.000 đồng/kg (mua vào) và 43.733.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 27/11. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 32 phút sáng 27/11 (giờ Việt Nam), giá bạc phục hồi lên ngưỡng 43,35 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 40,70-43,62 USD/ounce.

Phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Christopher Lewis cho rằng giá bạc phục hồi sau đợt bán tháo mạnh, nhưng lợi suất thực duy trì ở mức cao, nhu cầu công nghiệp suy yếu và đà giảm giá dai dẳng vẫn khiến các nhịp phục hồi dễ đối mặt với áp lực bán trở lại.

Ông Christopher Lewis chỉ rõ: Đà lao dốc của giá bạc đã chuyển thành một đợt bán tháo mạnh trong phiên 25/11 trước khi đảo chiều đáng kể. Hợp đồng bạc giao tháng 12 trên sàn COMEX chốt phiên ở mức 40,05 USD/ounce, giảm 72,4 cent, sau khi dao động trong khoảng từ mức thấp nhất 37,95 USD lên mức cao nhất 41,28 USD/ounce. Hợp đồng giao tháng 3, hiện là hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn nhất, chốt phiên ở mức 40,53 USD/ounce, giảm 71,4 cent.

Trong phiên 26/11, do không có giá thanh toán cuối phiên, bạc giao ngay tăng 1%, lên 41,64 USD/ounce. BullionVault cho biết giá bạc giao ngay có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất 38,68 USD/ounce trong phiên 25/11, thấp hơn 68% so mức đỉnh đầu năm gần 121 USD/ounce, khi các số liệu tăng trưởng và lạm phát của Mỹ gây sức ép lên thị trường kim loại quý. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã giảm 41,4%.

Chuyên gia này nhận định, rõ ràng, tình trạng thâm hụt nguồn cung thu hẹp cùng xu hướng tiết giảm lượng bạc sử dụng trong sản xuất không phải là nền tảng thuận lợi để giá bạc nhanh chóng quay trở lại các mức đỉnh. Bạc cũng chịu sức ép từ lãi suất tương tự như vàng, sau khi chỉ số lạm phát PCE tháng 10 tăng lên 3,8% và thị trường bắt đầu tính đến khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, bạc còn phải đối mặt với rủi ro riêng từ nhu cầu công nghiệp.

Dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 2,73% trong phiên 25/11, phần nào tạo ra yếu tố hỗ trợ cho giá bạc.

Theo ông Christopher Lewis, ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng, thị trường vẫn đang trong tình trạng các nhịp phục hồi đều bị tận dụng để bán ra, bởi xu hướng giảm giá vẫn chi phối rất mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov thì cho rằng giá bạc đã phục hồi phần nào khi tỷ lệ giá vàng/bạc giảm xuống dưới ngưỡng 86,00. Đáng chú ý, tỷ lệ này đi xuống sau khi nỗ lực vượt và duy trì trên ngưỡng 90,00 không thành công. Nếu tỷ lệ giá vàng/bạc chốt ở dưới mức 86,00, tỷ lệ này sẽ hướng tới ngưỡng 84,00, qua đó tạo tác động tích cực đối với thị trường bạc.

Hiện tại, giá bạc đang nỗ lực vượt qua vùng kháng cự 40,50-41,00 USD/ounce. Nếu duy trì trên ngưỡng 41,00 USD/ounce, giá bạc sẽ hướng tới vùng kháng cự tiếp theo 44,50-45,00 USD/ounce.

Về các ngưỡng hỗ trợ, theo ông Vladimir Zernov, nếu giảm xuống dưới mức 40,50 USD/ounce, giá bạc sẽ hướng tới vùng hỗ trợ 37,50-38,00 USD/ounce. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện nằm trong vùng quá bán, nhưng trong ngắn hạn, giá bạc vẫn còn dư địa để tiếp tục chịu áp lực giảm và gia tăng đà đi xuống.