Sáng 27/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày 26/10 và tiếp tục duy trì đà đi lên vào đầu phiên châu Á ngày 27/10, trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng khoảng 0,22 điểm lên 101,96 điểm trong phiên trước. Đà tăng của USD gây sức ép lên nhiều đồng tiền lớn, khiến đồng euro giảm xuống 1,1173 USD/EUR, bảng Anh lùi về 1,3340 USD/GBP, trong khi tỷ giá USD/JPY tăng lên 157,53 yen/USD.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 27–28/10 của Fed. Dù giới đầu tư phần lớn dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, sự chú ý đang chuyển sang những tín hiệu về định hướng điều hành trong thời gian tới, đặc biệt là khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn là mối quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, những đánh giá của Fed về triển vọng giá cả, tăng trưởng và thị trường lao động sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất cũng như diễn biến đồng USD.

Theo ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, thị trường hiện quan tâm nhiều hơn đến thông điệp chính sách của các ngân hàng trung ương thay vì bản thân quyết định lãi suất, bởi các kịch bản trước mắt phần lớn đã được phản ánh vào giá tài sản. Điều có thể tạo ra biến động đáng kể là cách các nhà hoạch định chính sách định hướng kỳ vọng đối với những cuộc họp tiếp theo. Nếu Fed tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn về kiểm soát lạm phát và duy trì mặt bằng lãi suất cao, đồng USD có thể được hỗ trợ thông qua lợi suất tài sản bằng USD. Ngược lại, những phát biểu theo hướng thận trọng hơn về triển vọng tăng lãi suất có thể khiến đồng bạc xanh chịu áp lực điều chỉnh.

Trong khi đó, đồng euro và bảng Anh tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất lợi riêng, bên cạnh tác động từ chính sách tiền tệ Mỹ. Những lo ngại về tình hình tài chính công và bất ổn chính trị tại Pháp có thể hạn chế khả năng phục hồi của đồng euro, trong khi đồng bảng Anh chịu sức ép từ triển vọng ngân sách và chi phí vay của Chính phủ Anh. Tại châu Á, đồng yen Nhật Bản vẫn ở mức yếu so với USD, khi chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn và tâm lý nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD được dự báo sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc họp Fed ngày 28/10, đặc biệt là những phát biểu liên quan đến triển vọng lãi suất cuối năm. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ những ngân hàng trung ương lớn khác cũng có thể khiến thị trường ngoại hối biến động mạnh hơn, khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về xu hướng lãi suất và sức mạnh của các đồng tiền chủ chốt.