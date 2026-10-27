Sáng 27/10: Giá bạc thế giới giảm sâu, dự báo lui về vùng 48,29 USD/ounce

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Các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giá bạc giảm sâu theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 5 phút ngày 27/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.662.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.729.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.664.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.731.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 27/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.715.000 đồng/lượng và 1.768.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 45.733.219 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 47.146.549 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.710.000-1.763.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 45.600.000 đồng/kg (mua vào)-47.013.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 5 phút ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm so phiên giao dịch trước đó, neo ở ngưỡng 53,45 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 52,88-54,53 USD/ounce.

Theo chuyên viên phân tích kim loại quý Bruce Powers, giá bạc tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 54,78 USD/ounce, mức đáy được ghi nhận trước đó, sau khi tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm xuất hiện trong phiên thứ Sáu. Phiên đóng cửa giao dịch ở mức 53,9 USD/ounce trong phiên này củng cố nhận định xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Diễn biến giá trong hai phiên gần nhất cũng cho thấy vùng hỗ trợ trước đây đang chuyển thành kháng cự, đặc biệt tại khu vực biên dưới của kênh giá giảm.

Trong ngắn hạn, giá bạc vẫn chịu áp lực giảm. Xu hướng này chỉ có thể thay đổi nếu giá phục hồi và vượt ngưỡng 54,75 USD/ounce. Nếu vượt được mốc này, giá có thể tăng để kiểm tra vùng kháng cự quanh đường trung bình động 20 ngày, hiện ở mức 58,59 USD/ounce. Tuy nhiên, đường trung bình này đang đi xuống và nằm dưới đường giữa của kênh giá giảm, cho thấy động lực giảm vẫn mạnh. Đỉnh gần nhất tại 58,61 USD/ounce cũng có thể trở thành ngưỡng kháng cự đáng chú ý.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 27/10. (Ảnh: kitco.com)

"Trong ngắn hạn, giá bạc có thể phục hồi sau đợt giảm mạnh. Tuy nhiên, nhịp tăng này chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Áp lực bán vẫn có thể xuất hiện khi giá phục hồi, khiến đà tăng khó kéo dài", chuyên gia Bruce Powers nhận định.

Chuyên gia Bruce Powers cho rằng, diễn biến giá bạc tại vùng kháng cự quanh đường trung bình động 20 ngày sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng đảo chiều. Khi chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Giá bạc có thể tiếp tục giảm về vùng thấp của khoảng tích lũy và các ngưỡng hỗ trợ dài hạn.

Như vậy, diễn biến giá bạc quanh vùng kháng cự 54,53-55,77 USD/ounce và ngưỡng hỗ trợ 53,46 USD/ounce sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá xu hướng ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giá bạc vẫn có thể biến động mạnh theo kỳ vọng lãi suất và diễn biến của thị trường năng lượng.