Sáng 26/9: Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đang cao hơn là 6,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng trong nước đồng loạt “án binh bất động” sau khi rơi về đáy sau 2 tuần dù giá thế giới tăng. Tuy nhiên có một thương hiệu đi ngược xu hướng.

Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty Phú Quý giao dịch 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Diễn biến giá vàng cũng xảy ra tương tự với hệ thống PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải.

Riêng Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, mua vào cao hơn, ở mức 142,9 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty Phú Quý mua vào 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng; Doji cũng duy trì giá mua vào 141,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC đứng yên khi mua vào và bán ra là 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trải qua tuần giảm mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục gây sức ép

Giá vàng giảm mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục gây sức ép Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 25/9 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Giá vàng trải qua tuần giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lãi suất cao gây sức ép lên kim loại quý. Những lo ngại về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran cũng khiến thị trường thận trọng.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 4.383,44 USD/ounce vào tối 21/9 (giờ New York), sau đó tăng lên mức cao nhất tuần 4.387,51 USD/ounce trước khi đảo chiều. Trong các phiên đầu tuần, giá vàng chịu sức ép khi chứng khoán tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn, làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn.

Đà giảm gia tăng vào giữa tuần khi lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng, vốn không sinh lãi, tăng lên. Giá vàng giao ngay có lúc giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce và chạm mức thấp nhất tuần 4.244,63 USD/ounce ngày 24/9.

Trong phiên cuối tuần, vàng phục hồi nhẹ khi giá dầu giảm nhờ những kỳ vọng mới về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, qua đó có thể mở lại eo biển Hormuz. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, đà phục hồi không đủ mạnh để đưa giá vàng trở lại trên 4.300 USD/ounce.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay ở mức 4.284,2 USD/ounce, giảm 2,17% trong tuần nhưng tăng 0,24% trong ngày.

Triển vọng giá vàng trong tuần tới đang có sự phân hóa. Khảo sát của Kitco News với 14 chuyên gia cho thấy 5 người dự báo giá tăng, 4 người dự báo giảm và 5 người cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới. Ông cho rằng kỳ vọng của thị trường về chính sách Fed có thể đã tiến gần giới hạn và các số liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố có thể củng cố quan điểm này. Tuy nhiên, ông lưu ý vàng cần vượt 4.400 USD/ounce để tạo tín hiệu tăng đáng chú ý.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự báo vàng có thể tiếp tục chịu áp lực do lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao. Theo ông, giá vàng có thể còn điều chỉnh trước khi tìm được vùng hỗ trợ mới, trong đó mốc 4.000 USD/ounce là một ngưỡng đáng chú ý.

Tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào các số liệu kinh tế Mỹ, gồm niềm tin người tiêu dùng, việc làm khu vực tư nhân, GDP quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Đáng chú ý, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 công bố cuối tuần sẽ được theo dõi sát, bởi đây là một trong những cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá triển vọng lãi suất của Fed.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng diễn biến của thị trường trái phiếu và tình hình Trung Đông tiếp tục là hai yếu tố quan trọng đối với vàng. Theo ông, giá vàng có thể còn chịu sức ép trong môi trường lãi suất và lợi suất cao, nhưng những đợt điều chỉnh cũng giúp thị trường kiểm chứng lực cầu và có thể tạo nền tảng cho xu hướng dài hạn.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro Alex Kuptsikevich nhận định vàng đang chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Ông lưu ý giá vàng đã nhiều lần tìm được lực hỗ trợ quanh 4.250 USD/ounce, nhưng xu hướng lợi suất tăng đang tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Bên cạnh đó, diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và xung đột Mỹ - Iran, đặc biệt là khả năng mở lại eo biển Hormuz, sẽ là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường vàng trong tuần tới.