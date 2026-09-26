Sáng 26/9, giá bạc thế giới đảo chiều tăng

Một cửa hàng bạc tại Yogyakarta, Indonesia. (Ảnh: Xinhua)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 24 phút sáng 26/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.915.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.982.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.917.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.984.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 26/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 26/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.215.000 đồng/lượng và 2.284.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 59.066.519 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 60.906.514 đồng/kg.

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.185.000-2.260.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 58.267.000 đồng/kg (mua vào)-60.267.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 26/9. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 24 phút sáng 26/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng 64,17 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 63,24-65,22 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá bạc được ghi nhận sau khi kim loại trắng trải qua 2 phiên giảm liên tiếp, do chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, giá dầu tạm dừng đà tăng khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đang thảo luận về một thỏa thuận cho phép Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz và Washington nới lỏng lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi một loạt số liệu kinh tế tốt hơn dự kiến, trong đó có các chỉ số PMI cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm vào tháng 9, đã khiến thị trường gia tăng kỳ vọng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm; đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đánh giá xác suất FED tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức gần 70%; trong khi khả năng định chế tài chính này tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 95%.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc tiếp tục dao động trong biên độ khi đường EMA 50 ngày và EMA 200 ngày đi ngang, cho thấy thị trường đang tích lũy, với ngưỡng kháng cự 70 USD và vùng hỗ trợ 63 USD xác định hướng đi lớn tiếp theo. Việc các đường EMA đi ngang cho thấy giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động theo chiều ngang, khi thị trường đang ở trạng thái thiếu xu hướng rõ ràng.

Nhìn chung, thị trường vẫn chịu tác động từ diễn biến lãi suất nhiều biến động và ở mức cao. Nếu giá tăng từ vùng hiện tại, ngưỡng 70 USD phía trên nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự. Kịch bản giá bạc vượt qua ngưỡng này sẽ giúp tạo ra một thay đổi đáng kể về xu hướng. Ngược lại, nếu giá phá vỡ vùng 63 USD, đó sẽ là một tín hiệu giảm đáng chú ý và có thể mở ra khả năng giá nhanh chóng lùi về 60 USD.

Mặt bằng lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên giá bạc và đây vẫn là yếu tố cần được theo dõi. Tuy nhiên, xét về tổng thể, ông Lewis cho rằng thị trường đang có nhu cầu rất lớn nhưng đồng thời cũng chịu một số lực cản. Giá bạc sẽ tiếp tục tích lũy và biên độ dao động có thể ngày càng thu hẹp, trong bối cảnh những diễn biến hiện nay tại Trung Đông vẫn chưa thể mang lại điều kiện thuận lợi cho thị trường kim loại quý.