Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á ngày 26/11, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh. Chỉ số USD Index (DXY) giảm xuống khoảng 103,71 điểm, sau khi thị trường phản ứng với số liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ công bố trong phiên trước. Đồng euro tăng giá so với USD, giao dịch ở mức 1,0973 USD/EUR; bảng Anh duy trì quanh mức 1,3122 USD/GBP, trong khi đồng yên Nhật cũng mạnh lên, đưa tỷ giá USD/JPY xuống khoảng 159,09.

Ông Sim Moh Siong, chiến lược gia ngoại hối tại OCBC, nhận định đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, song những lo ngại về đà suy giảm của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Diễn biến của đồng USD trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Giới đầu tư đang theo dõi sát các chỉ báo về lạm phát, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế Mỹ để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương này. Trong bối cảnh đó, những thay đổi về lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục tác động đến diễn biến tỷ giá.

Theo các nguồn tin, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo, trong khi số liệu tăng trưởng GDP quý III được điều chỉnh tăng đáng kể. Những dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm 10 điểm cơ bản xuống 4,8%, mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi. Diễn biến này hỗ trợ sự phục hồi của một số đồng tiền, trong đó đồng đô la Australia tăng lên 0,6635 USD/AUD. Trong khi đó, đồng đô la Canada duy trì quanh mức cao nhất trong hai tuần nhờ giá dầu tăng. Thanh khoản trên thị trường ngoại hối được dự báo sẽ hạn chế trong phiên hôm nay do phần lớn thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nhân dịp lễ Tạ ơn.