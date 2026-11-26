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Tại thị trường trong nước, vào thời điểm 9 giờ 27 phút sáng 26/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) ở Hà Nội niêm yết tại mức 1.271.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.339.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng. Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.273.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.341.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 26/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 26/11 cho thấy Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.453.000 đồng/lượng và 1.498.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 38.746.570 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 39.946.567 đồng/kg.

Đối với các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.477.000-1.528.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.387.000 đồng/kg (mua vào)-42.747.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.527.000 đồng/lượng, bán ra 1.572.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.720.000 đồng/kg (mua vào)-41.920.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 26/11. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 27 phút sáng 26/11 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở ngưỡng 41,39USD/ounce; biên độ giao dịch từ 38,09-41,85USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, giá bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa qua khi các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ có thể đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong 2 ngày 8-9/12 tới. Các nhà giao dịch cũng đánh giá báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10. Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá PCE tăng 0,3%, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9 (không điều chỉnh). Về cơ bản, báo cáo cho thấy áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của FED. Điều này làm gia tăng nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

“Đây là xu hướng chi phối thị trường kể từ cuối tháng 8, thời điểm giá bạc giao ngay đạt đỉnh 71,18USD/ounce, khi các nhà giao dịch đã hoàn toàn tính đến khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 9. Mặc dù FED không tăng lãi suất trong tháng 10, giá bạc chỉ có thể ổn định, trong khi các nhà giao dịch khi đó đã bắt đầu tính đến khả năng tăng lãi suất trong tháng 12”, ông James Hyerczyk nhận định.

Xét đến mối tương quan chặt chẽ giữa đà suy yếu của giá bạc và khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất, chuyên gia này cho rằng giá bạc sẽ chưa thể hình thành đáy đáng kể cho đến khi FED bắt đầu phát đi những tín hiệu cho thấy cơ quan này đang giảm bớt lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hiện nay.

Thêm vào đó, chuyên gia James Hyerczyk còn phân tích: Sau khi CME Group tăng mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc trên sàn Comex vào cuối ngày 23/11, kim loại quý đồng loạt bị bán tháo trong phiên 24/11, trong đó giá bạc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14,75 tháng qua. Giá bạc giao ngay tiếp tục lao dốc, xuyên thủng các vùng đáy trước đó trong phiên 25/11, và áp lực bán chưa cho thấy nhiều dấu hiệu suy giảm.

Ông nhận định, theo biểu đồ dao động giá ngày, xu hướng chính hiện là giảm. Đỉnh chính gần nhất nằm tại 53,73USD/ounce. Nếu giá vượt qua ngưỡng này, xu hướng chính sẽ chuyển sang tăng. Xét đến đà giảm kéo dài cả về mức giá lẫn thời gian, thị trường có thể đã tiến gần đến thời điểm đảo chiều.

Trong bài phân tích trên trang fxempire, chuyên gia Christopher Lewis cũng cho rằng hiện giá bạc đang chịu tác động từ hai yếu tố: lợi suất thực của trái phiếu Mỹ giảm nhẹ, tạo ra lực hỗ trợ nhất định, và những tín hiệu trái chiều từ hoạt động công nghiệp.

Theo ông Christopher Lewis, dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy lợi suất thực trái phiếu kỳ hạn 5 năm ở mức 2,58% trong ngày 25/11, giảm so với mức 2,59% hôm 23/11, trong khi lợi suất thực kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 2,79%. Việc lợi suất thực kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ tạo ra một lực hỗ trợ nhất định đối với kim loại quý. Tuy nhiên, điều này không bảo đảm giá kim loại quý sẽ tăng, và trên thực tế, diễn biến thị trường hiện nay cho thấy điều đó vẫn chưa xảy ra.

Về triển vọng giá bạc, theo nhận định của Kitco News, mục tiêu tăng giá tiếp theo của nhóm người mua là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 41,879-43,074USD/ounce. Nếu duy trì được đà phục hồi, giá bạc có thể hướng tới mốc 45USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo của nhóm người bán là đưa giá xuống dưới 39,732USD/ounce, với các ngưỡng mục tiêu sâu hơn lần lượt là 38USD và 37,50USD/ounce.

Các ngưỡng kháng cự gần nhất của bạc nằm tại 41,879USD và 43,074USD/ounce. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 39,732USD và 38USD/ounce.