Sáng 26/10: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Thị trường ngoại hối quốc tế ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch châu Á ngày 26/10, khi giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước loạt cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này. Trong bối cảnh triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó đoán định, hoạt động giao dịch trên thị trường tiền tệ diễn ra tương đối dè dặt, với sự phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền lớn, dao động quanh ngưỡng 101,70 điểm. Trong khi đó, euro gần như đi ngang ở mức 1,1204 USD/EUR, bảng Anh giao dịch quanh mức 1,3346 USD/GBP, còn USD tăng lên 157,02 JPY/USD, phản ánh sức ép tiếp tục hiện hữu đối với đồng yên Nhật Bản.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/10, khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng điều hành lãi suất trong những tháng cuối năm.

Theo các chuyên gia tại Commerzbank Research, thông điệp của Fed, đặc biệt là những đánh giá về triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và điều kiện thị trường lao động Mỹ, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng đối với khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Nếu Fed phát đi tín hiệu duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ, USD có thể được hỗ trợ nhờ kỳ vọng lợi suất tài sản định giá bằng bạc xanh tiếp tục ở mức hấp dẫn. Ngược lại, những phát biểu mang tính ôn hòa hơn có thể khiến thị trường điều chỉnh dự báo về lộ trình lãi suất, qua đó tạo sức ép lên USD trong ngắn hạn.

Đối với các đồng tiền châu Âu, diễn biến tỷ giá tiếp tục chịu ảnh hưởng đan xen từ những yếu tố kinh tế và chính trị trong nước. Euro vẫn đối mặt với sức ép từ tình trạng bất ổn chính trị tại Pháp, làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư đối với triển vọng kinh tế và tài chính của khu vực đồng tiền chung. Những lo ngại liên quan đến khả năng duy trì kỷ luật ngân sách, triển vọng tăng trưởng và sự ổn định trong hoạch định chính sách có thể khiến euro khó hình thành xu hướng tăng bền vững, ngay cả khi USD có những thời điểm suy yếu.

Trong khi đó, bảng Anh chịu tác động từ những quan ngại về chi phí vay vốn và kế hoạch ngân sách sắp được Chính phủ Anh công bố. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến các biện pháp thuế, chi tiêu công và định hướng quản lý nợ công, bởi những quyết sách này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng lạm phát, tăng trưởng cũng như kỳ vọng chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Ở thị trường châu Á, yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi tỷ giá USD/JPY tăng lên trên ngưỡng 157 yên đổi một USD. Diễn biến này cho thấy chênh lệch về triển vọng lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với dòng vốn quốc tế.

Trong trường hợp lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, USD có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, trong khi đồng yen gặp khó khăn trong việc phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng của tỷ giá USD/JPY cũng có thể khiến thị trường thận trọng hơn trước khả năng các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra những cảnh báo hoặc biện pháp nhằm hạn chế biến động quá mức của đồng nội tệ.

Bên cạnh chính sách của Fed, những tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) về triển vọng lãi suất và mức độ bình thường hóa chính sách tiền tệ cũng sẽ là nhân tố quan trọng tác động đến xu hướng của đồng yên.

Trong ngắn hạn, giới phân tích nhận định thị trường ngoại hối có thể tiếp tục biến động trong biên độ nhất định khi nhà đầu tư chờ đợi các quyết định chính sách và phát biểu từ lãnh đạo những ngân hàng trung ương lớn.

Bên cạnh diễn biến lãi suất, các số liệu kinh tế mới công bố, tình hình chính trị tại châu Âu và biến động lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Những tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách tiền tệ có thể tạo động lực để các đồng tiền chủ chốt xác lập xu hướng mới, đồng thời làm gia tăng mức độ biến động của tỷ giá trong những phiên giao dịch tiếp theo.