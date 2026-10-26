Sáng 26/10: Giá bạc tiếp đà giảm, thị trường chờ tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 26/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.652.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.719.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.721.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 26/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.792.000 đồng/lượng và 1.847.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 47.786.547 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 49.253.210 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.789.000-1.844.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 47.707.000 đồng/kg (mua vào)-49.173.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 50 phút ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm so phiên giao dịch trước đó, neo ở ngưỡng 53,99 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 53,5-54,53 USD/ounce.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể khiến lạm phát kéo dài, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng. Theo dự báo từ các chuyên gia, FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đang được đánh giá cao. Lãi suất tăng thường gây sức ép lên giá bạc do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lãi.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 26/10. (Ảnh: kitco.com)

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới quyết định chính sách tiền tệ của FED ngày 28/10 và dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10. Nếu giá dầu tiếp tục giảm và áp lực lạm phát hạ nhiệt, giá bạc có thể được hỗ trợ phục hồi. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy FED tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý này.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, về mặt kỹ thuật, trong phiên đóng cửa tuần trước, giá bạc đã ở mức dưới vùng hỗ trợ 55 USD/ounce, đồng thời giảm xuống dưới mốc 58 USD/ounce, là ngưỡng hỗ trợ của mô hình tam giác trước đó. Diễn biến này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm.

"Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 49-50 USD/ounce. Đây có thể là khu vực thu hút lực mua nếu giá tiếp tục đi xuống. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tiến gần vùng quá bán, cho thấy khả năng xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật nếu áp lực bán suy yếu. Nếu diễn biến thuận lợi, khi giá bạc giữ được vùng 49-50 USD/ounce, sau đó phục hồi và vượt 55 USD/ounce, đà tăng có thể mở rộng lên vùng 60 USD/ounce", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia Muhammad Umair cho rằng, nếu không giữ được vùng hỗ trợ 49-50 USD/ounce, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng. Vì vậy, khả năng giữ vững vùng giá này và diễn biến quanh các ngưỡng 55 USD/ounce, 60 USD/ounce sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá triển vọng giá bạc trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá bạc vẫn chịu sức ép từ giá năng lượng cao và kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng. Diễn biến giá dầu, quyết định của FED và số liệu lạm phát PCE sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.