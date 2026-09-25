Sáng 25/9, giá bạc thế giới tiếp tục quay đầu giảm

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, thị trường bạc trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 1 phút sáng 25/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.972.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.906.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.974.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 25/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.197.000 đồng/lượng và 2.265.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 58.586.520 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 60.399.849 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.181.000-2.249.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 58.160.000 đồng/kg (mua vào)-59.973.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.184.000 đồng/lượng, bán ra 2.256.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 58.240.000 đồng/kg (mua vào)-60.160.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 25/9. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 1 phút sáng 25/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm và neo ở ngưỡng 63,70 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 62,95-64,67 USD/ounce. Hiện giá kim loại trắng đang hướng tới mức giảm 4% trong tuần trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giữa lúc thị trường ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Ngày 24/9, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 và 2004, trong khi đồng USD lên mức cao nhất trong gần hai tháng. Các hiện tượng này xuất hiện sau khi các số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự kiến, cùng với giá dầu ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát dai dẳng và khả năng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thị trường hiện đánh giá xác suất FED tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức khoảng 67%, sau khi thể chế tài chính lớn nhất thế giới này thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong 3 năm vào tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu cũng giảm trở lại sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang cân nhắc một thỏa thuận theo từng giai đoạn, qua đó có thể mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc đang kiểm định đáy của vùng dao động 63,50-70 USD khi hiện tượng tăng lãi suất tại Mỹ đang gây sức ép lên giá kim loại trắng. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, ngưỡng 60 USD có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Giá bạc giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày 24/9, khi thị trường tiến về đáy của vùng tích lũy kéo dài thời gian qua. Cả đường EMA 50 ngày và EMA 200 ngày đều đang đi ngang. Yếu tố đáng chú ý nhất lúc này là mặt bằng lãi suất, vốn đang gây sức ép đáng kể lên bạc. Bạc thường chịu bất lợi khi lãi suất tăng.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc vẫn rất lớn trong khi sản lượng chưa tăng đủ để đáp ứng nhu cầu, tạo ra một lớp đệm hỗ trợ cho giá. Vì vậy, về dài hạn, chuyên gia Lewis vẫn đánh giá tích cực đối với bạc và cho rằng đây có thể là một trong những thị trường có triển vọng tăng giá tốt nếu có đủ thời gian.

Vấn đề hiện tại nằm ở diễn biến lãi suất, khi lãi suất biến động mạnh và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về năng lượng và nguồn cung năng lượng, có thể làm gia tăng đáng kể lạm phát năng lượng. Nói cách khác, áp lực hiện nay không xuất phát từ các yếu tố nội tại của bạc mà chủ yếu liên quan giá dầu và khí tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, ông Lewis cho rằng, giá bạc có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc bứt phá. Nếu giá bật tăng từ vùng hiện tại, thị trường có thể tiếp tục dao động trong vùng tích lũy 63,50-70 USD. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá bạc có thể tìm về vùng 60 USD, vốn từng là vùng tập trung giao dịch đáng chú ý và cũng có ý nghĩa về mặt tâm lý.