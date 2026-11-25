Đồng USD tạm thời chững lại trong phiên giao dịch ngày 25/11, trước khi Mỹ công bố các số liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Đây là những dữ liệu kinh tế lớn cuối cùng trước cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giới giao dịch đánh giá xác suất ngân hàng trung ương này nâng lãi suất ở mức 97%.

Trong khi đó, đồng yên Nhật duy trì ổn định sau khi số liệu cho thấy giá dịch vụ tại Nhật Bản tăng mạnh nhất trong 36 năm vào tháng 10. Đồng đô la Australia tăng giá khi lạm phát tháng 10 của nước này cao hơn dự báo.

Sự chú ý của nhà đầu tư hiện hướng tới báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Mỹ và chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi. Trước đó, đồng USD giảm giá trong phiên thứ Ba (24/11), khi những lo ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện trở lại. Đây là lĩnh vực đã thu hút lượng vốn đầu tư lớn vào Mỹ trong thời gian qua.

Ông Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại National Australia Bank, nhận định trong một chương trình podcast: “Trong suốt tháng 11, đồng USD đã có một tháng tăng giá rất mạnh. Vì vậy, diễn biến hiện nay trên thị trường ngoại hối mang tính điều chỉnh và củng cố sau đợt tăng hơn là phản ánh nhu cầu nắm giữ USD để trú ẩn an toàn”.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đi ngang ở mức 103,85 điểm, sau khi giảm 0,44% trong phiên trước. Đồng euro giảm 0,03% xuống 1,0961 USD/EUR.

Đồng yên Nhật giảm nhẹ 0,03% so với USD, với tỷ giá USD/JPY ở mức 159,28, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,05% xuống 1,3106 USD/GBP.

Trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, giá dầu duy trì ở mức cao khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Ông Olaf Sleijpen, nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho biết hôm thứ Ba rằng ECB nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất điều hành vào tháng 12, dù định hướng chính sách sau thời điểm đó vẫn chưa rõ ràng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 12 ở mức 97%, đồng thời dự báo khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1/2027 ở mức 66%.

Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu gần đây, xuất phát từ những lo ngại về tính bền vững của các khoản đầu tư vào AI, khiến nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ thắt chặt chính sách mà Fed có thể thực hiện mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong ngày thứ Tư, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng. Theo dự báo phổ biến, chỉ số này tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn mức tăng 0,5% của tháng trước.

Cơ quan này cũng sẽ công bố ước tính lần hai về GDP quý III. Giới đầu tư kỳ vọng kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5% theo tốc độ quy đổi cả năm.

Tại Nhật Bản, số liệu chính thức công bố hôm thứ Tư cho thấy một chỉ số quan trọng đo lường lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tăng 4,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 36 năm. Diễn biến này phản ánh áp lực giá cả đang lan rộng, củng cố cơ sở để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sớm nâng lãi suất.

Cũng trong ngày thứ Tư, số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Australia tăng cao hơn dự báo trong tháng 10. Trong khi đó, lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy nguyên nhân khiến ngân hàng trung ương nước này phải nâng lãi suất năm lần từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Australia tăng 0,29% so với USD, lên 0,6657 USD/AUD, trong khi đồng đô la New Zealand giảm 0,09% xuống 0,5477 USD/NZD.