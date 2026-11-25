Giá bạc thế giới đảo chiều suy giảm.

Cụ thể, tại thị trường trong nước, vào thời điểm 9 giờ 27 phút sáng 25/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) ở Hà Nội niêm yết tại mức 1.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.311.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng. Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.313.000 đồng/lượng (bán ra).

Đối với các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.459.000-1.509.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.960.000 đồng/kg (mua vào)-42.213.000 đồng/kg (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25/11. (Nguồn: giabac.net)

Trong khi đó, số liệu cập nhật vào sáng 25/11 cho thấy Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã điều chỉnh tăng giá so với phiên hôm qua, niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.362.000 đồng/lượng và 1.404.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 36.319.909 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 37.439.906 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 28 phút sáng 25/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm, neo ở ngưỡng 41,25USD/ounce; biên độ giao dịch từ 40,44-44,08USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 25/11. (Nguồn: kitco.com)

Những lo ngại về nhu cầu hàng hóa toàn cầu tiếp tục tác động lên giá bạc

Theo Kitco News, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 24/11 cho thấy niềm tin tiêu dùng cải thiện đáng kể và hoạt động sản xuất tại các khu vực tăng nhẹ, củng cố nhận định rằng nhu cầu cơ bản của nền kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu bất chấp chi phí vay vốn ở mức cao.

Định vị thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về khả năng FED tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 8-9/12 tới đây. Số liệu niềm tin tiêu dùng tích cực hơn trong ngày 24/11 củng cố kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục tập trung vào tình trạng lạm phát dai dẳng thay vì những dấu hiệu suy yếu kinh tế trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, làn sóng bán tháo mới trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy một phần nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm về khoảng 4,90%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm duy trì quanh mức 4,67%. Chỉ số USD cũng giảm khỏi các mức đỉnh gần đây, mặc dù đồng USD suy yếu không mang lại nhiều hỗ trợ cho kim loại quý, bởi kim loại quý được định giá bằng USD và không mang lại lợi suất cố định.

Các nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố lúc 8 giờ 30 phút sáng 25/11 (giờ địa phương), cùng với các số liệu về thu nhập và chi tiêu cá nhân, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và ước tính cập nhật về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III. Báo cáo PCE đặc biệt quan trọng đối với những dự đoán liên quan đến cuộc họp tháng 12 của FED. Lạm phát PCE toàn phần tính theo năm được dự báo ở mức khoảng 3,8%.

Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ có thể được củng cố, qua đó gây sức ép lên giá bạc. Ngược lại, dữ liệu giá cả thấp hơn dự báo có thể thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục diễn biến bất ổn trong ngày 24/11 và cuộc xung đột kéo dài tiếp tục duy trì mức phụ phí rủi ro địa chính trị trong giá dầu thô. Thông thường, những bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các kim loại quý như một tài sản an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, tác động hỗ trợ này chưa đủ mạnh để bù đắp áp lực từ đồng USD và triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trái chiều trong phiên 24/11 khi làn sóng bán tháo mới đối với cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đảo ngược một phần đà phục hồi mạnh của ngày trước đó.

Giá bạc giảm cùng chiều với cổ phiếu công nghệ bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Điều này cho thấy hoạt động giảm đòn bẩy trên diện rộng và những lo ngại về nhu cầu hàng hóa toàn cầu vẫn là các yếu tố chi phối chủ yếu đối với thị trường kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của những người mua bạc giao ngay là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 44-44,50USD/ounce. Nếu đà phục hồi được duy trì, mục tiêu tiếp theo là 47USD/ounce. Ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo của những người bán là đẩy giá phá vỡ bền vững ngưỡng 40,50USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn lần lượt tại 38USD/ounce và 37,50USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên của bạc được xác định tại 44USD/ounce, tiếp theo là 44,50USD/ounce. Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất lần lượt là 40,50USD/ounce và 38USD/ounce.

Kỳ vọng về ngưỡng hỗ trợ dài hạn

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Bruce Powers, đà giảm tốc nhanh của giá bạc đang hướng sự chú ý tới các ngưỡng hỗ trợ trong dài hạn. Đà giảm của giá bạc đang ngày càng mở rộng, cho thấy thị trường có thể đang tiến gần hơn tới vùng đáy. Áp lực giảm giá được củng cố trong tuần trước khi giá xuyên thủng mức đáy dao động cao hơn 45,55USD/ounce vốn từng được thiết lập hồi tháng 10/2025. Đây là tín hiệu xác nhận sự đảo chiều sang xu hướng giảm.

Chuyên gia Bruce Powers nhận định diễn biến này làm gia tăng khả năng thị trường hình thành đáy và có thể xuất hiện một nhịp phục hồi ngược xu hướng.

Trong bài phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Christopher Lewis thì cho rằng thị trường bạc đang chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều: lợi suất thực của Mỹ giảm nhẹ, tạo ra lực hỗ trợ nhất định cho kim loại quý, trong khi các tín hiệu từ hoạt động công nghiệp lại không đồng nhất.

Theo ông Christopher Lewis, bạc nhạy cảm với nhu cầu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp hơn vàng. Vì vậy, đây cũng là yếu tố cần được tính đến khi đánh giá diễn biến thị trường. Tất nhiên, lợi suất chỉ là một phần trong tổng thể các yếu tố cơ bản, chứ không phải toàn bộ.

Chuyên gia này đánh giá, kịch bản tích cực đối với giá bạc sẽ được củng cố nếu lợi suất thực tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn và các dữ liệu công nghiệp tiếp theo xác nhận đà tăng trưởng lan tỏa trên diện rộng. Ngược lại, triển vọng này sẽ suy yếu nếu lợi suất phục hồi trở lại hoặc sản lượng công nghiệp tiếp tục giảm.