Sáng 25/10: Người đàn ông cầm dao chém hàng xóm thương tích 54% vì nghi trộm gà

Ngày 23/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tâm (SN 1982, trú tại khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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