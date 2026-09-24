Sáng 24/9: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục mạnh lên khi kỳ vọng Fed còn dư địa tăng lãi suất được củng cố bởi các tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực. Chỉ số DXY tăng 0,51% lên 101,06 điểm, sau khi có lúc chạm mốc 101,23 điểm - cao nhất kể từ cuối tháng 7; euro giảm 0,51% xuống 1,1389 USD/EUR, trong khi đồng yên giảm 0,52% xuống 158,19 JPY/USD.

Ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman (BBH), cho rằng diễn biến hiện nay chủ yếu là “câu chuyện lãi suất”, khi tín hiệu cứng rắn từ Fed tiếp tục tạo động lực cho đồng USD, cùng với đó đều cho thấy khả năng chính sách tiền tệ sẽ còn được thắt chặt.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trở lại trong sáng 24/9 khi căng thẳng Mỹ - Iran làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao và tiếp tục gây lo ngại về nguồn cung. Dầu WTI kỳ hạn tháng 11 tăng lên gần 93 USD/thùng, trong khi Brent duy trì trên 103 USD/thùng.

Trước đó, ông Michael Wan, Chuyên gia phân tích tiền tệ cao cấp tại ngân hàng MUFG Bank Ltd., nhận định việc giá dầu hạ nhiệt từ các mức đỉnh là tín hiệu tích cực, nhưng triển vọng vẫn chưa rõ ràng do chưa có đủ cơ sở để xác định khả năng giải quyết xung đột. Trong khi đó, nhóm chiến lược gia Bank of America do ông Francisco Blanch đứng đầu cho rằng những gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị khiến khả năng thị trường nhanh chóng trở lại bình thường còn hạn chế; BofA đã nâng dự báo giá Brent cuối năm từ 83 USD lên 95 USD/thùng.