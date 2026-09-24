Sáng 24-9, giá vàng rời khỏi mốc 145 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, báo giá ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 24-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.285 USD/ounce, giảm 3 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 23-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,7-9,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới một lần nữa “thủng” mốc 4.300 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược xác suất 77% FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và 95% trong cuộc họp tháng 12 tới.

Theo giới chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng tiếp tục hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên, gây sức ép kép lên giá vàng. Đồng USD mạnh khiến vàng - được định giá bằng USD, trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, vàng không sinh lãi nên kém hấp dẫn hơn khi lợi suất các tài sản có thu nhập cố định tăng.